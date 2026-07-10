Pruga u centru Zagreba ide u zrak, spoj za aerodrom 380 milijuna eura

Analize daju prednost podizanju pruge pred ukopavanjem, a studija razrađuje teretnu obilaznicu, nova stajališta i vezu s aerodromom.

Hoće li se pruga u središtu Zagreba podizati, spuštati ili ostati na postojećoj razini, jedno je od najvažnijih infrastrukturnih i urbanističkih pitanja za budući razvoj glavnog grada. Konačna odluka još nije donesena, ali iz HŽ Infrastrukture za Lider potvrđuju da se, prema dosadašnjim analizama, izglednijim rješenjem pokazuje podizanje kolodvora i pruge, a ne njihovo ukopavanje.

Riječ je o drugoj fazi Studije razvoja željezničkog čvora Zagreb, dokumentu koji bi trebao odrediti dugoročni razvoj najvažnijeg željezničkog čvora u Hrvatskoj. Studija obuhvaća cjelokupni zagrebački čvor, od modernizacije postojeće mreže i gradnje novih pruga do teretne obilaznice, novih stajališta, bolje veze sa ZET-om i željezničkog spoja sa zagrebačkom zračnom lukom.

Iz HŽ Infrastrukture navode da je druga faza studije u izradi te da su već izrađena varijantna idejna rješenja za izgradnju novih pruga, kao i za dogradnju i modernizaciju pojedinih dijelova postojeće željezničke mreže.