Pod krinkom priuštivog stanovanja pune se džepovi špekulantima

Saborski zastupnik stranke Možemo! Marin Živković kritizirao je vladinu politiku stanovanja, ustvrdivši da ministar Branko Bačić pogoduje špekulantima

Saborski zastupnik stranke Možemo! Marin Živković kritizirao je u petak vladinu politiku stanovanja, ustvrdivši da ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić pod krinkom priuštivog stanovanja puni džepove špekulantima nekretnina.

- Deset godina HDZ nije radio ništa, a sada Bačić pod krinkom priuštivog stanovanja daje ogromne resurse špekulantima, puni im džepove - rekao je Živković na konferenciji za novinare osvrćući se na novi Zakon o priuštivom stanovanju koji je ministar predstavio u četvrtak.

Živković je kazao da, unatoč velikim najavama, država ne provodi mjere koje će poboljšati priuštivost stanovanja a tu tvrdnju potkrijepio je s četiri primjera.

Prvi je porez na nekretnine, odnosno na prazne stanove, koji je prema podacima Ministarstva financija uveden na svega 20 tisuća nekretnina što obuhvaća, tvrdi Živković, oko 3 posto nekretnina koje su prazne.

Kao drugi primjer naveo je gradnju studentskih domova europskim sredstvima u mjestima gdje potrebe nisu najveće. Od 100 milijuna eura europskih fondova za tu namjenu, novi kapaciteti gradit će se u Gospiću i Karlovcu, ne i u Zagrebu, rekao je.

Treći primjer 'krivih vladinih intervencija' smatra nepoduzimanje konkretnih mjera države u obračunavanju s kupnjom nekretnina u gotovini.

- Sedamdeset posto nekretnina u Hrvatskoj se kupuje gotovinom, a jedna trećina kupnji dolazi od stranaca - naglasio je Živković.

Na kraju, spomenuo je i program priuštivog najma, za koji je ustvrdio da potvrđuje postojeći model stanovanja i nagrađuje špekulante nekretninama.

Zastupnik Možemo! u Europskom parlamentu Gordan Bosanac kazao je da u Europskom parlamentu postoji suglasnost svih grupacija da treba povećati ulaganje EU-a u javno, priuštivo stanovanje.

- Glavni cilj bit će da silni novac koji EU sprema uložiti u javno stanovanje uistinu bude usmjeren u javno, priuštivo stanovanje - poručio je.

Bosanac smatra i da bi javna vlast trebala biti odlučnija kada je u pitanju priuštivo stanovanje. „Mora provoditi politike koje su nekad bolne i nisu ugodne, ali nije ugodno ni to što ljudi moraju plaćati preko tisuću eura za najam stanova”, naglasio je.