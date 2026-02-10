Cijene nekretnina u Hrvatskoj sustigle mediteranske zemlje

Stručnjaci upozoravaju da su visoke cijene, stroži uvjeti kreditiranja i recesija u EU ključni razlozi pada kupoprodaja

Nakon nekoliko godina snažnog rasta potaknutog pandemijom i rekordne 2022., hrvatsko tržište nekretnina prvi put bilježi dvoznamenkasti pad broja kupoprodaja. Najnoviji podaci Porezne uprave pokazuju da je lani ukupan broj transakcija smanjen za 13,2 posto u odnosu na godinu ranije.

Iako se na prvi pogled radi o značajnom zaokretu, stručnjaci s tržišta ističu da je riječ o očekivanom razvoju događaja, te da je riječ o nastavku trenda započetog još ranije. Razloge vide u kombinaciji visoke razine cijena, ograničene ponude, strožih uvjeta financiranja i pogoršanih gospodarskih prilika na ključnim inozemnim tržištima.