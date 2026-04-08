Policajac koji voli luksuz odmiče zemlju od jeftine proizvodnje

To Lam treći je političar u modernoj vijetnamskoj povijesti koji je ujedinio funkcije generalnog tajnika Komunističke partije i predsjednika države

Vijetnam se odlučio za neuobičajen politički eksperiment u vrijeme kad se zemlja suočava s energetskim šokom koji bi mogao znatno usporiti jedno od najbrže rastućih gospodarstava svijeta. Početkom tjedna vijetnamska Nacionalna skupština jednoglasno je izabrala To Lama, šefa Komunističke partije Vijetnama, za predsjednika države u idućih pet godina. Ta odluka, koja je dobrim dijelom bila očekivana nakon što je Lam ponovno imenovan šefom Partije na 14. nacionalnom kongresu CPV-a u siječnju, označila je tektonsku promjenu u tamošnjemu političkom sustavu.

Tako je prekinut dosadašnji sustav kolektivnog vodstva, kolokvijalno nazvan 'četiri stupa'. U praksi to znači da su četiri glavne dužnosti u državi – mjesto generalnog tajnika Partije, predsjednika, premijera i čelnika Nacionalne skupštine – obnašali različiti dužnosnici. Tako je To Lam postao najmoćniji vijetnamski političar u posljednjih 57 godina, odnosno još od smrti osnivača komunističkog Vijetnama Ho Chi Minha.

Kineski recept

Lam je prethodno istodobno obnašao obje funkcije nekoliko mjeseci nakon smrti svog prethodnika na čelu Partije Nguyen Phu Tronga, u srpnju 2024. Usprkos tomu što je predao funkciju predsjednika države Luong Cuongu, generalu Vijetnamske narodne armije, de facto je djelovao kao šef države, često putujući u inozemstvo kako bi širio krug 'strateških' i 'sveobuhvatnih strateških' partnera Hanoia.