Godina-dvije čekanja, sto papira, hrpa love - dovoljni su za jedan dom

Od provjere na portalu ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) do uporabne dozvole i upisa u katastar dug je put za investitora

Umjesto uzbuđenja i sreće zbog gradnje vlastite kuće ili poslovnog objekta ljudi zbog presporih odluka institucija i niza zahtjeva u toj cijeloj priči često osjećaju iscrpljenost i pritom izgube mnogo živaca koje bi inače utrošili na odabir tapeta ili boje kuhinje.

Višegodišnji proces koji uključuje provjeru urbanističkih uvjeta, projektiranje, ishođenje posebnih uvjeta, lokacijsku i građevinsku dozvolu, samu gradnju, uređenje interijera i eksterijera, tehnički pregled, uporabnu dozvolu, upis u gruntovnicu i, na samom kraju, useljenje više iscrpi nego što obraduje one koji se upuste u gradnju.