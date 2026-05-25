Poslovne zgrade vrijede više kad troše manje

Tvrtke biraju zgrade koje nude nižu potrošnju energije, pametno upravljanje sustavima grijanja i hlađenja te kvalitetnije uvjete boravka

Tvrtke danas sve više traže rješenja koja istodobno omogućuju smanjenje potrošnje energije, veću energetsku učinkovitost, kvalitetnije uvjete boravka u prostoru i dugoročnu održivost objekta. Poseban je naglasak na integriranim ​HVAC (engl. heating, ventilation, and air conditioning) sustavima koji omogućuju pametno upravljanje grijanjem, hlađenjem i ventilacijom te optimizaciju potrošnje energije u stvarnom vremenu.

Sve je veći interes za sustave s visokim energetskim učinkom, obnovljivim izvorima energije te naprednim sustavima upravljanja koji omogućuju precizniju kontrolu i smanjenje operativnih troškova. Pritom tvrtke ne gledaju samo početno ulaganje, nego ukupnu dugoročnu vrijednost sustava.

Dugoročni partner

Ugradnja ​HVAC sustava postala je tako dio suvremenog života i poslovanja. Prednosti koje donosi za tvrtke i zaposlenike ne znače samo udobnost, već i bolju produktivnost i uštedu. Upravo zato Clivet danas nije samo proizvođač opreme za HVAC nego i partner u energetskoj tranziciji poslovnih objekata.

Namjera je pomoć investitorima, projektantima i kompanijama da s pomoću suvremenih i održivih rješenja smanje energetsku potrošnju i emisije CO 2 te istodobno povećaju kvalitetu i učinkovitost prostora. Posebnu važnost pritom imaju individualni pristup projektu, tehnička potpora i mogućnost integracije različitih sustava u jedinstveno energetski optimirano rješenje. Energetska tranzicija danas nije samo tehnološko pitanje nego i poslovna strategija, a upravo u tome Clivet vidi svoju ulogu dugoročnog partnera klijentima na različitim područjima, od poslovnih zgrada i hotela do industrije i javnih objekata.

–​ Clivetova rješenja razvijena su kako bi se postigle energetska učinkovitost, održivost i kvaliteta zraka te pametno upravljalo potrošnjom energije, što su danas ključni zahtjevi suvremenih poslovnih objekata. Uz visoku učinkovitost sustava grijanja, hlađenja i ventilacije poseban naglasak stavljamo na integrirana i inteligentna rješenja koja omogućuju optimizaciju rada objekta i smanjenje operativnih troškova tijekom cijeloga vijeka zgrade. Odnosno, današnje poslovne nekretnine više se ne vrednuju isključivo prema lokaciji i arhitekturi, nego i prema energetskim performansama, održivosti i kvaliteti prostora za korisnike. Upravo zato kvalitetan HVAC sustav postaje važan element tržišne konkurentnosti objekta. Energetski učinkovita rješenja pridonose nižoj potrošnji energije i smanjenju troškova poslovanja, što je posebno važno investitorima, vlasnicima nekretnina i zakupcima – istaknuli su u Clivetu.

Održive zgrade

Osim toga, kvaliteta zraka, toplinska ugodnost i mogućnost pametnog upravljanja sustavima znatno utječu na iskustvo korisnika prostora i produktivnost zaposlenika. Sve su to aspekti koji su sve važniji u kontekstu okolišnog, društvenog i korporacijskog upravljanja i održive gradnje. Stoga suvremena HVAC rješenja nisu samo tehnička infrastruktura objekta već i dugoročna investicija u njegovu energetsku učinkovitost, atraktivnost i tržišnu vrijednost.

– Održive poslovne zgrade više nisu samo pitanje imidža ili ekološke osviještenosti nego i konkretna poslovna prednost. Tvrtke, investitori i zakupci sve više traže objekte koji omogućuju niže operativne troškove, veću energetsku učinkovitost i kvalitetnije uvjete za rad, a upravo su to ključne karakteristike održivih zgrada. Takvi objekti dugoročno ostvaruju manju potrošnju energije i niže troškove održavanja, što je posebno važno u kontekstu rasta cijena energenata i sve strožih regulativnih zahtjeva. Istodobno održive zgrade postaju atraktivnije zakupcima i investitorima jer omogućuju usklađenost sa standardima ESG-a i ciljevima održivog poslovanja, koji danas imaju sve veću ulogu u donošenju investicijskih odluka – napomenuli su u Clivetu.

Osim financijskih prednosti, sve se više prepoznaje važnost kvalitete unutarnjeg prostora: kakvoće zraka, toplinske ugodnosti te općenito zdravije i ugodnije radne okoline. To pozitivno utječe na zadovoljstvo i produktivnost zaposlenika, što kompanije sve češće prepoznaju kao važan dio svoje konkurentnosti i stragegije employer brandinga.

Održive poslovne zgrade, napominju u Clivetu, spoj su energetske učinkovitosti, tehnološke naprednosti i kvalitete prostora, a upravo ta kombinacija dugoročno povećava njihovu tržišnu vrijednost i konkurentnost.

Sadržaj nastao u suradnji s Clivetom.