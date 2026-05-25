HVAC sustavi kao strateška investicija

Poslovne zgrade vrijede više kad troše manje

25. svibnja 2026.
Edge Pro pametna dizalica topline
Valentina Starčević
Valentina Starčević

Tvrtke biraju zgrade koje nude nižu potrošnju energije, pametno upravljanje sustavima grijanja i hlađenja te kvalitetnije uvjete boravka

Tvrtke danas sve više traže rješenja koja istodobno omogućuju smanjenje potrošnje energije, veću energetsku učinkovitost, kvalitetnije uvjete boravka u prostoru i dugoročnu održivost objekta. Poseban je naglasak na integriranim ​HVAC (engl. heating, ventilation, and air conditioning) sustavima koji omogućuju pametno upravljanje grijanjem, hlađenjem i ventilacijom te optimizaciju potrošnje energije u stvarnom vremenu.

Sve je veći interes za sustave s visokim energetskim učinkom, obnovljivim izvorima energije te naprednim sustavima upravljanja koji omogućuju precizniju kontrolu i smanjenje operativnih troškova. Pritom tvrtke ne gledaju samo početno ulaganje, nego ukupnu dugoročnu vrijednost sustava.

Dugoročni partner

Ugradnja ​HVAC sustava postala je tako dio suvremenog života i poslovanja. Prednosti koje donosi za tvrtke i zaposlenike ne znače samo udobnost, već i bolju produktivnost i uštedu. Upravo zato Clivet danas nije samo proizvođač opreme za HVAC nego i partner u energetskoj tranziciji poslovnih objekata.

Namjera je pomoć investitorima, projektantima i kompanijama da s pomoću suvremenih i održivih rješenja smanje energetsku potrošnju i emisije CO2 te istodobno povećaju kvalitetu i učinkovitost prostora. Posebnu važnost pritom imaju individualni pristup projektu, tehnička potpora i mogućnost integracije različitih sustava u jedinstveno energetski optimirano rješenje. Energetska tranzicija danas nije samo tehnološko pitanje nego i poslovna strategija, a upravo u tome Clivet vidi svoju ulogu dugoročnog partnera klijentima na različitim područjima, od poslovnih zgrada i hotela do industrije i javnih objekata.

–​ Clivetova rješenja razvijena su kako bi se postigle energetska učinkovitost, održivost i kvaliteta zraka te pametno upravljalo potrošnjom energije, što su danas ključni zahtjevi suvremenih poslovnih objekata. Uz visoku učinkovitost sustava grijanja, hlađenja i ventilacije poseban naglasak stavljamo na integrirana i inteligentna rješenja koja omogućuju optimizaciju rada objekta i smanjenje operativnih troškova tijekom cijeloga vijeka zgrade. Odnosno, današnje poslovne nekretnine više se ne vrednuju isključivo prema lokaciji i arhitekturi, nego i prema energetskim performansama, održivosti i kvaliteti prostora za korisnike. Upravo zato kvalitetan HVAC sustav postaje važan element tržišne konkurentnosti objekta. Energetski učinkovita rješenja pridonose nižoj potrošnji energije i smanjenju troškova poslovanja, što je posebno važno investitorima, vlasnicima nekretnina i zakupcima – istaknuli su u Clivetu.

Održive zgrade

Osim toga, kvaliteta zraka, toplinska ugodnost i mogućnost pametnog upravljanja sustavima znatno utječu na iskustvo korisnika prostora i produktivnost zaposlenika. Sve su to aspekti koji su sve važniji u kontekstu okolišnog, društvenog i korporacijskog upravljanja i održive gradnje. Stoga suvremena HVAC rješenja nisu samo tehnička infrastruktura objekta već i dugoročna investicija u njegovu energetsku učinkovitost, atraktivnost i tržišnu vrijednost.

– Održive poslovne zgrade više nisu samo pitanje imidža ili ekološke osviještenosti nego i konkretna poslovna prednost. Tvrtke, investitori i zakupci sve više traže objekte koji omogućuju niže operativne troškove, veću energetsku učinkovitost i kvalitetnije uvjete za rad, a upravo su to ključne karakteristike održivih zgrada. Takvi objekti dugoročno ostvaruju manju potrošnju energije i niže troškove održavanja, što je posebno važno u kontekstu rasta cijena energenata i sve strožih regulativnih zahtjeva. Istodobno održive zgrade postaju atraktivnije zakupcima i investitorima jer omogućuju usklađenost sa standardima ESG-a i ciljevima održivog poslovanja, koji danas imaju sve veću ulogu u donošenju investicijskih odluka – napomenuli su u Clivetu.

Osim financijskih prednosti, sve se više prepoznaje važnost kvalitete unutarnjeg prostora: kakvoće zraka, toplinske ugodnosti te općenito zdravije i ugodnije radne okoline. To pozitivno utječe na zadovoljstvo i produktivnost zaposlenika, što kompanije sve češće prepoznaju kao važan dio svoje konkurentnosti i stragegije employer brandinga.

Održive poslovne zgrade, napominju u Clivetu, spoj su energetske učinkovitosti, tehnološke naprednosti i kvalitete prostora, a upravo ta kombinacija dugoročno povećava njihovu tržišnu vrijednost i konkurentnost.

Sadržaj nastao u suradnji s Clivetom.

#Hvac Rješenja#Hvac#Poslovne Zgrade#Clivet
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right