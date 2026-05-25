Retail-parkovi ostaju jedan od najotpornijih formata maloprodaje

U manje od osam godina prisutnosti na tržištu brend STOP SHOP izrastao je u jednu od najrasprostranjenijih platformi maloprodajnih parkova

Hrvatsko tržište retail-parkova posljednjih godina bilježi kontinuirani rast, a među najaktivnijim investitorima ističe se STOP SHOP, brend maloprodajnih parkova koji će tijekom novoga investicijskog ciklusa otvoriti nove lokacije u Kninu, Sinju, Samoboru i Bjelovaru te nastaviti razvoj projekta u Kutini. Nakon operativno snažne 2025. godine i stabilnih rezultata na postojećim lokacijama, kompanija dodatno učvršćuje poziciju Hrvatske kao jednog od ključnih tržišta svoga regionalnog razvoja.

STOP SHOP danas posluje na 19 lokacija diljem Hrvatske: u Osijeku, Našicama, Valpovu, Ludbregu, Kaštel Sućurcu, Velikoj Gorici, Gospiću, Daruvaru, Vinkovcima, Labinu, Pazinu, Čakovcu, Đakovu, Vukovaru, Dugom Selu, Virovitici, Krapini, Ivancu i Novoj Gradišci. U manje od osam godina prisutnosti na tržištu mreža je izgradila jednu od najrasprostranjenijih platformi retail-parkova u zemlji, ravnomjerno prisutnu od Slavonije i središnje Hrvatske do Istre i Dalmacije.

Hrvatska među ključnim tržištima razvoja

Takva geografska rasprostranjenost pokazala se jednom od ključnih prednosti koncepta STOP SHOP. Za razliku od velikih trgovačkih centara koji su dominantno koncentrirani u najvećim urbanim sredinama, retail-parkovi uspješno odgovaraju potrebama gradova srednje veličine i regionalnih središta, gdje postoji stabilna potražnja za modernim i dostupnim trgovačkim sadržajem.

Novi je investicijski ciklus i najintenzivnija faza razvoja STOP SHOP-a od dolaska na hrvatsko tržište 2018. godine. Do 2027. godine planirane su ukupno 24 lokacije u Hrvatskoj, čime domaće tržište postaje jedno od strateški najvažnijih područja razvoja tog formata u regiji.

– Hrvatska je operativnim rezultatima i prihvaćenosti brenda pokazala da postoji stabilna i dugoročna potražnja za retail-parkovima. Novi projekti rezultat su detaljnih tržišnih analiza, interesa zakupaca i pozitivnih iskustava koja imamo u lokalnim sredinama u kojima poslujemo. Posebno nam je važno što se razvoj mreže odvija ravnomjerno diljem Hrvatske, pri čemu svaka nova lokacija mora imati jasnu dugoročnu održivost i razvojni potencijal – ističe Joško Piteša, country manager operations za Hrvatsku.

Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku

Novi investicijski ciklus

Fokus razvoja u novom ciklusu posebno je usmjeren na Dalmaciju i kontinentalnu Hrvatsku. Nakon postojeće lokacije u Kaštel Sućurcu, STOP SHOP širi mrežu na Knin i Sinj, čime dodatno jača prisutnost u južnom dijelu zemlje i dalmatinskom zaleđu. Paralelno, projekti u Samoboru i Bjelovaru potvrđuju nastavak širenja u gradovima srednje veličine koji posljednjih godina pokazuju stabilan gospodarski razvoj i rast potrošnje, a projekt u Kutini razvija se kao dio dugoročnih planova kompanije za daljnju konsolidaciju mreže u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Posebno zanimljiv strateški iskorak predstavlja Samobor, koji STOP SHOP-u otvara dodatni razvojni potencijal u zagrebačkoj regiji. Riječ je o tržištu koje karakterizira snažna dnevna migracija stanovništva, rast rezidencijalnih zona i kontinuirana potreba za dostupnim i praktičnim retail-formatima. S druge strane, razvoj lokacija poput Knina i Sinja potvrđuje da investitori sve više prepoznaju potencijal dalmatinskog zaleđa, koje posljednjih godina bilježi snažnije infrastrukturno i gospodarsko povezivanje s obalnim područjem.

Odabir novih lokacija temelji se na nizu kriterija, uključujući demografske pokazatelje, prometnu povezanost, kupovnu moć stanovništva, urbanistički razvoj i dugoročni investicijski potencijal. U kompaniji ističu da je upravo detaljna analiza tržišta jedan od ključnih razloga stabilnog razvoja mreže i visoke popunjenosti postojećih retail-parkova.

Rast retail-parkova

Razvoj novih lokacija prati i širi trend promjene potrošačkih navika. Retail-parkovi posljednjih su godina postali jedan od najotpornijih i najstabilnijih formata maloprodaje, ponajprije zbog funkcionalnosti, jednostavnog pristupa i prilagodbe svakodnevnim potrebama potrošača. Kupci sve više traže praktičnost, dostupnost i mogućnost brze kupnje na jednome mjestu, uz jednostavan pristup automobilom i dostupna parkirališna mjesta.

Upravo zbog toga retail-parkovi danas više nisu promatrani isključivo kao trgovačke destinacije, već kao važan dio svakodnevne infrastrukture gradova. Blizina, preglednost i kombinacija različitih sadržaja pokazali su se posebno važnima u sredinama u kojima potrošači očekuju učinkovitu i jednostavnu kupnju bez dodatnoga gubitka vremena.

Uz međunarodne i domaće brendove koji prate STOP SHOP na nacionalnoj razini, dodatni naglasak stavlja se i na uključivanje lokalnih poduzetnika, čime retail-parkovi zadržavaju povezanost sa sredinama u kojima posluju.

Potvrda u operativnim rezultatima

Operativni rezultati potvrđuju održivost modela. Retail-parkovi STOP SHOP u Hrvatskoj do kraja 2025. godine ostvarili su oko 30 milijuna posjeta, a pojedine lokacije premašile su inicijalne projekcije posjećenosti i interesa zakupaca. Jedan od primjera je STOP SHOP u Vinkovcima, koji će u drugoj polovici godine biti proširen za dodatnih pet prodajnih jedinica.

Proširenje vinkovačke lokacije potvrđuje trend prema kojem STOP SHOP ne raste isključivo otvaranjem novih retail-parkova, već i dodatnim ulaganjima u postojeće projekte koji pokazuju snažan operativni potencijal. Takav pristup omogućuje kompaniji dugoročnu održivost razvoja i dodatnu stabilnost poslovnog modela.

– Naš cilj nije isključivo geografsko širenje mreže, već razvoj dugoročno održivih projekata koji imaju stvarnu vrijednost za lokalnu zajednicu i zakupce. Lokacije koje pokazuju snažan operativni potencijal dodatno razvijamo i nadograđujemo – naglašava Piteša.

Dio lokalnog razvoja

Svaka nova lokacija očekivano će otvoriti oko stotinu novih radnih mjesta, čime STOP SHOP izravno pridonosi lokalnom gospodarstvu i zapošljavanju. Uz nove poslovne prilike, razvoj retail-parkova često potiče i dodatne investicije u neposrednom okružju, uključujući razvoj prometne infrastrukture i komunalnih sadržaja.

Istodobno, kompanija nastavlja razvijati i društveno odgovorne projekte usmjerene na lokalnu zajednicu. Program besplatnih dermatoloških pregleda madeža, koji je prošle godine proveden u sedam hrvatskih gradova, ove će godine biti proširen na sve lokacije STOP SHOP-a u Hrvatskoj. Kompanija je proteklih godina sudjelovala i u međunarodnim preventivnim kampanjama poput Pink Octobera i Movembera, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama.

U kompaniji ističu da se budući razvoj neće temeljiti isključivo na rastu broja lokacija, već i na kontinuiranom prilagođavanju tržišnim okolnostima, potrebama zakupaca i promjenama u ponašanju potrošača. Fokus ostaje na održivom rastu, dugoročnim partnerstvima i daljnjem jačanju prisutnosti u sredinama koje pokazuju stabilan razvojni potencijal.

–​ Retail-park danas više nije samo mjesto kupnje. On postaje dio svakodnevne infrastrukture grada i važan element lokalnog razvoja. Upravo zato u Hrvatskoj nastavljamo ulagati dugoročno i s jasnom vizijom daljnjeg razvoja – zaključuje Piteša.