Azijske burze porasle, cijene nafte oštro pale

Ulagači se nadaju da će uskoro rat između SAD-a i Irana završiti, a da će se Hormuški tjesnac ponovno otvoriti za promet

Na azijskim su burzama u ponedjeljak cijene dionica znatno porasle, dok su cijene nafte oštro pale nakon poruka iz Washingtona da pregovori s Iranom o okončanju rata dobro napreduju. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 1 posto.

Pritom su cijene dionica u Australiji, Šangaju, Indiji i Japanu porasle između 0,5 i 3,2 posto. U Hong Kongu i Južnoj Koreji danas se zbog praznika ne radi, a neće se raditi ni na Wall Streetu.

Japanski Nikkei indeks probio se jutros, prvi put u povijesti, iznad razine od 65 tisuća bodova, a porasle su i ostale azijske burze jer su ulagače ohrabrile poruke o napretku u pregovorima između SAD-a i Irana o okončanju rata.

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je u nedjelju da su pregovori s Iranom profesionalniji i produktivniji te da će se nastaviti bez požurivanja.

To je ohrabrilo ulagače, koji se nadaju da će uskoro rat između SAD-a i Irana završiti, a da će se Hormuški tjesnac, ključni put za izvoz nafte s Bliskog istoka, ponovno otvoriti za promet.

- Tržište više nije toliko usmjereno na rok do kada će se rat okončati, nego na ton poruka iz Washingtona i Teherana. A ti tonovi navode na zaključak da je sporazum blizu - kaže Chris Weston, direktor istraživanja u tvrtki Pepperstone.

Cijene nafte pale više od 5 posto

Zahvaljujući tome, jutros su cijene nafte oštro pale. Nakon što su već prošloga tjedna potonule više od 5 posto, jutros su cijene nafte pale daljnjih 5 posto.

Na londonskom je tržištu cijena Brent barela skliznula 5,47 posto, na 97,85 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 5,66 posto, na 91,15 dolara.

Dolar oslabio

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta pala, nakon dva tjedna rasta.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,03 boda, dok je u petak navečer iznosio 99,32 boda.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo sa 159,20 na 158,85 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1635 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1605 dolara.