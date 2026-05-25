Osiguranja u plusu: Naplaćeno 715 milijuna eura, ali rastu i štete

Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje u prva četiri mjeseca ove godine iznosila je 715,2 milijuna eura, što je 7,4 posto više u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazuje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

U travnju 2026. u Hrvatskoj je poslovalo ukupno 14 društava za osiguranje, a od ukupne premije koje su naplatili 111,1 milijun eura se odnosilo na premiju životnih osiguranja, što je za 4,1 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, te 604,1 milijun eura na premiju neživotnih osiguranja, što je na godišnjoj razini više za 8,1 posto.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (20,4 posto), zdravstveno osiguranje (9,6 posto) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,5 posto).

Iznos likvidiranih šteta u prva četiri mjeseca 2026. iznosio je 428,7 milijuna eura, što je za 6,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 117,2 milijuna eura ili 4,4 posto manje na godišnjoj razini, a na neživotno osiguranje 311,5 milijuna eura, što je za 11,7 posto više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,2 posto), osiguranje cestovnih vozila (21,3 posto), zdravstveno osiguranje (11,5 posto) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,5 posto), navedeno je u Hanfinom mjesečnom izvješću.