Traži se Ferrari za vrijednost polovnoga Golfa

Sve više se spominju novi porezi: porez na kriptoimovinu, na ekstradobit multinacionalnih kompanija i digitalnih divova i online kockarnica

Dok Hrvatska pokušava iscijediti svaki mogući cent iz aktualnog europskog proračuna, čije sedmogodišnje razdoblje završava sljedeće godine, u Bruxellesu i svim institucijama EU-a traju vrlo dinamični i neizvjesni pregovori o novome proračunu koji će obilježiti sljedećih sedam godina Staroga kontinenta.

U ovome se trenutku sa sigurnošću može utvrditi da će nova europska zajednička blagajna iznositi gotovo dva bilijuna eura. Za one koji su prespavali matematiku, bilijun ima čak 12 nula! Dakle, višegodišnji financijski okvir (VFO) od 2028. do 2034., dokument koji će odrediti i smjer europske politike, ali i investicijsku klimu, poslovne modele te dugoročnu konkurentnost poduzeća od Lisabona do Varšave, od Amsterdama do Zagreba, bit će težak dvije tisuće milijardi eura. Za one koji vole vizualizacije, s tom bi se cifrom moglo sagraditi oko 4700 peljeških mostova.