Agroturizam ostao na margini Nacrta zakona o ugostiteljstvu

Većina uključenih u agroturističku djelatnost nije zadovoljna zato što se gotovo ništa ne mijenja u zakonskom prijedlogu

Početkom tjedna završilo je javno savjetovanje o Nacrtu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ima mnogo primjedbi i prijedloga, čak 288, dosta je nezadovoljnih, no usredotočio bih se na agroturizam, za koji su mnogi rekli da predloženi zakon ne donosi ništa novo.

Razgovarao sam s voditeljicom Udruge ruralnog turizma Hrvatske Aleksandrom Kuratko Pani kako bi mi malo objasnila taj problem. Ako sam dobro razumio, OPG-ovi se u agroturizmu tretiraju posebno u odnosu na poljoprivredne obrte, zadruge i trgovačka društva. Za razliku od njih nisu ugostiteljski objekti, pa ne postoje jasna pravila jednaka za sve. Zato Udruga (a, vidio sam, i drugi u svojim komentarima na e-Savjetovanjima), traži da se ugostiteljske usluge na agroturističkim gospodarstvima definiraju i standardiziraju neovisno o organizacijskom obliku poljoprivrednika (OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga).

Osim toga, da bi se neko gospodarstvo moglo baviti agroturizmom, Udruga predlaže da se uvede kriterij najmanje jednoga vlastitog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji svaki agroturizam mora imati u ponudi cijelu godinu ili sezonu, ako radi sezonski. Slijedom toga, agroturistička gospodarstva trebala bi se obvezati na pružanje najmanje jedne turističke usluge, što je i logično jer bave se turizmom.