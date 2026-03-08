Porezni vodič

Porez na nekretnine: kada ga ne morate platiti i zašto stižu rješenja

8. ožujka 2026.
porezi, smanjenje poreza

porezi, smanjenje poreza

foto Shutterstock
Antonija Knežević
Antonija Knežević

Donosimo odgovore na najčešće nedoumice vlasnika stanova i objašnjavamo neke manje poznate iznimke u oporezivanju nekretnina.

Iako se očekivalo da će Porezna uprava poslati rješenja o porezu na nekretnine, mnoge je građane nedavno neugodno iznenadila takva 'čestitka' u poštanskom sandučiću. Dio rješenja, kako se moglo saznati iz medija i pritužbi obveznika, pogrešno je razrezan, pa čak i vlasnicima jedine nekretnine, no brojni su i oni koji nisu na vrijeme poslali Poreznoj upravi podatke pomoću kojih bi se mogli izuzeti od plaćanja poreza. Dio vlasnika stanova nije prijavio da im u drugoj nekretnini živi član obitelji (primjerice sin ili kći), pa su zbog toga dobili porezno rješenje. Naime, Porezna uprava se pri razrezivanju poreza služi podacima o komunalnoj naknadi i ugovorima o dugoročnom najmu, pa ako osoba ima dvije nekretnine i nije prijavila nikakav ugovor za drugu nekretninu u kojoj ne živi, dobit će porezno rješenje.

Kada se ne plaća porez

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Porez Na Nekretnine#Porezna Uprava#Oslobođenje Od Poreza#Porezne Olakšice#Najam Stanova#žalba Na Porez#Komunalna Naknada
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right