Porez na nekretnine: kada ga ne morate platiti i zašto stižu rješenja

Donosimo odgovore na najčešće nedoumice vlasnika stanova i objašnjavamo neke manje poznate iznimke u oporezivanju nekretnina.

Iako se očekivalo da će Porezna uprava poslati rješenja o porezu na nekretnine, mnoge je građane nedavno neugodno iznenadila takva 'čestitka' u poštanskom sandučiću. Dio rješenja, kako se moglo saznati iz medija i pritužbi obveznika, pogrešno je razrezan, pa čak i vlasnicima jedine nekretnine, no brojni su i oni koji nisu na vrijeme poslali Poreznoj upravi podatke pomoću kojih bi se mogli izuzeti od plaćanja poreza. Dio vlasnika stanova nije prijavio da im u drugoj nekretnini živi član obitelji (primjerice sin ili kći), pa su zbog toga dobili porezno rješenje. Naime, Porezna uprava se pri razrezivanju poreza služi podacima o komunalnoj naknadi i ugovorima o dugoročnom najmu, pa ako osoba ima dvije nekretnine i nije prijavila nikakav ugovor za drugu nekretninu u kojoj ne živi, dobit će porezno rješenje.

Kada se ne plaća porez