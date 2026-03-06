Sud stao uz paušalce: Jedan klijent ne znači prikriveni radni odnos

Visoki upravni sud poručio da se prikriveni radni odnos ne može utvrditi izdvajajući samo pojedine elemente suradnje

Presuda Visokog upravnog suda iz srpnja prošle godine mogla bi imati značajne posljedice za tisuće paušalnih obrtnika koji su posljednjih godina bili pod povećalom Porezne uprave zbog sumnje na tzv. prikriveno zapošljavanje. Sud je, naime, zaključio da se radni odnos ne može utvrditi na temelju samo nekoliko izdvojenih elemenata poput dominantnog klijenta ili redovitih isplata.

U jednom od upravnih sporova sud je poništio rješenje Porezne uprave i obustavio porezni postupak, naglasivši da se odnos između obrtnika i naručitelja mora promatrati u cjelini, a ne parcijalno kroz pojedine okolnosti.

– Presuda Visokog upravnog suda RH iznimno je važna za paušalne obrtnike jer, iako nije sporno da porezne zlouporabe treba prepoznati, utvrđenje o zlouporabi ne može biti zasnovano samo na činjenici da je odabran povoljniji porezni oblik i da postoji dominantni isplatitelj. Sud je istaknuo da sama ekonomska koncentracija suradnje nije dovoljna osnova za zaključak o prikrivenom radnom odnosu – objašnjava odvjetnica Anđelka Kasum.