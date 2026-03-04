Sve o KPD šiframa: Kako odabrati pravu šifru za proizvod ili uslugu

Ulazimo u treći mjesec fiskalizacije 2.0, no u praksi su poduzetnici i dalje u nedoumici oko toga kako pravilno klasificirati ono što prodaju

Stupanjem na snagu novog Zakona o fiskalizaciji početkom 2026. godine hrvatski su poduzetnici morali uskladiti svoje poslovanje s novim pravilima izdavanja E-računa, a jedan od nezaobilaznih dijelova svakodnevnog poslovanja postale su KPD šifre, odnosno klasifikacije proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske.

Do uvođenja novog sustava, opisi na računima bili su prilično proizvoljni, no danas šifre KPD-a daju Poreznoj upravi uvid u vrstu roba ili usluga koje su predmet transakcija. Osim same administracije, KPD šifre standardiziraju izvještavanje i omogućuju Državnom zavodu za statistiku praćenje intenziteta ekonomske aktivnosti.

S druge strane, uz pomoć KPD šifri inspekcije mogu provjeravati obavlja li poduzetnik doista djelatnost za koju je registriran, a one služe i za međunarodnu razmjenu podataka, budući da su usklađenje sa Statističkom klasifikacijom proizvoda po djelatnostima Europske unije.

Iz tih se razloga na E-računima od 1. siječnja 2026. navodi ta najdetaljnija, šesteroznamenkasta brojčana oznaka svakog proizvoda i usluge koji se zaračunavaju kupcu. No, sada kada je novi sustav u primjeni, u praksi još uvijek postoje brojne situacije zbog kojih su poduzetnici i dalje u nedoumici oko toga kako pravilno klasificirati ono što prodaju.