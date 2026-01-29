Poskupljenje HZZO-a pokrenulo val prelazaka na privatno dopunsko

Nakon što je HZZO najavio poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, privatni osiguravatelji bilježe povećan interes

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) od 31. siječnja diže cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja preko 60 posto pa tako građani koji imaju državno dopunsko neće više plaćati 9,29 već 15 eura.