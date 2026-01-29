Biznis i politika
Poskupljenje HZZO-a pokrenulo val prelazaka na privatno dopunsko
29. siječnja 2026.
Nakon što je HZZO najavio poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, privatni osiguravatelji bilježe povećan interes
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) od 31. siječnja diže cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja preko 60 posto pa tako građani koji imaju državno dopunsko neće više plaćati 9,29 već 15 eura.
