Tržišta
Nafta pala, bitcoin i zlato rastu nakon sporazuma SAD-a i Irana
15. lipnja 2026.
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Investitori očekuju kraj rata i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ali nova runda pregovora tek slijedi.
Tržišta reagiraju na objavu sporazuma između SAD-a i Irana usmjerenog na okončanje rata. Cijene energije su u padu i na najnižoj razini od ožujka, dolar je na 10-dnevnom minimumu u odnosu na glavne valute, cijene dionica, bitcoina, zlata i srebra rastu, dok cijene agri roba padaju.
Tržišta slave primirje, ali neizvjesnost ostaje
Očekivana reakcija tržišta, premda treba naglasiti da se u nekom trenutku mora otvoriti druga faza pregovora, posebno kako bi se odlučilo o nuklearnoj energiji. To ponovno znači volatilnost na tržištu u nadolazećim tjednima.
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