Nafta pala, bitcoin i zlato rastu nakon sporazuma SAD-a i Irana

Investitori očekuju kraj rata i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ali nova runda pregovora tek slijedi.

Tržišta reagiraju na objavu sporazuma između SAD-a i Irana usmjerenog na okončanje rata. Cijene energije su u padu i na najnižoj razini od ožujka, dolar je na 10-dnevnom minimumu u odnosu na glavne valute, cijene dionica, bitcoina, zlata i srebra rastu, dok cijene agri roba padaju.

Tržišta slave primirje, ali neizvjesnost ostaje

Očekivana reakcija tržišta, premda treba naglasiti da se u nekom trenutku mora otvoriti druga faza pregovora, posebno kako bi se odlučilo o nuklearnoj energiji. To ponovno znači volatilnost na tržištu u nadolazećim tjednima.