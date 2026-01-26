A1 i HT dižu cijene: mjesečne naknade rastu 3,7 posto od ožujka

A1 je prvi najavio primjenu indeksne klauzule, a slijedi i HT. Poskupljenje vrijedi od 1. ožujka, prvi računi stižu u travnju

Telekom A1 Hrvatska u ponedjeljak je prvi obavijestio korisnike da će od 1. ožujka 2026. uskladiti cijene s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025., koja je prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosila 3,7 posto. Za isti postotak povećat će se mjesečne naknade za fiksne i mobilne tarife, pakete i opcije definirane službenim cjenicima.

Korisnike A1 o promjeni i datumu početka primjene indeksne klauzule obavještava putem SMS poruka i drugih kanala, najmanje 30 dana unaprijed, kako je propisano pravilima. Usklađenje cijena primjenjuje se isključivo na mjesečne naknade, dok ostale stavke računa – poput cijena minuta, poruka i podatkovnog prometa, jednokratnih naknada te rata za uređaje – ostaju neizmijenjene. Korisnicima koji imaju ugovorene popuste oni se i dalje primjenjuju prema inicijalno ugovorenim uvjetima.

Prve račune s novim cijenama A1-ovi korisnici primit će u travnju 2026., za usluge korištene u ožujku.

– Uzimajući u obzir kontinuirani rast troškova poslovanja te potrebu osiguravanja stabilne i visoke razine usluga, A1 Hrvatska donio je poslovnu odluku o primjeni indeksne klauzule. Usklađenje s inflacijom omogućuje nastavak ulaganja u razvoj i modernizaciju mobilne i fiksne mreže, unapređenje korisničkog iskustva te osiguravanje konkurentnih uvjeta za zaposlenike – poručili su iz A1-a.

Ubrzo nakon A1-a, primjenu indeksne klauzule potvrdio je i Hrvatski telekom (HT). Kako su naveli, od 1. ožujka 2026. HT povećava cijene mjesečnih naknada za 3,7 posto, sukladno prosječnoj stopi inflacije u 2025. godini.

Fiksni i mobilni korisnici HT-a prve račune s novim cijenama dobit će također u travnju, za ožujak, a kompanija je s obavještavanjem korisnika započela u ponedjeljak. Kao i kod A1-a, povećanje se odnosi isključivo na mjesečne naknade iz službenih cjenika, dok ostale stavke računa ostaju nepromijenjene. Ugovoreni popusti nastavljaju se primjenjivati prema postojećim uvjetima.

– Usklađenje s inflacijom odgovor je na rast niza troškova, uključujući i troškove rada, te je nužno kako bi HT mogao zadržati najviše razine ulaganja u ključnu mobilnu i fiksnu infrastrukturu – istaknuli su iz HT-a.

Dodaju da su u 2025. u mrežu i digitalizaciju uložili više od 240 milijuna eura te da će s visokim ulaganjima nastaviti i u 2026. godini.

Ovo je četvrta godina zaredom da telekomi u Hrvatskoj primjenjuju indeksnu klauzulu, odnosno godišnje usklađenje cijena s inflacijom, nakon što su za to prvi put dobili mogućnost 2023. godine uz stručno mišljenje regulatora HAKOM-a.

Iz Telemacha Hrvatska su, na dodatni upit Hine, poručili da za sada još nemaju donesenu odluku o primjeni indeksacije cijena.