Na oglasima tisuće luksuznih vila, proda se tek oko 150 godišnje

Analiza Avison Younga pokazuje koliko je veliko tržište kuća i vila skupljih od milijun eura u Hrvatskoj te gdje su najtraženije

Iako bi se po količini oglasa i visokim traženim cijenama moglo zaključiti da Hrvatska vrvi kupcima dubljeg džepa, stvarno tržište luksuznih kuća znatno je uže. Podaci Avison Younga pokazuju da se godišnje u Hrvatskoj evidentira prosječno 111 prodaja kuća i vila skupljih od milijun eura, odnosno oko 150 ako se uračunaju i transakcije preko tvrtki.

Od toga se, prema istim podacima, najviše takvih nekretnina prodaje na obali, ali bez otoka - prosječno oko 90 godišnje. Na otocima se godišnje proda desetak takvih kuća i vila, a otprilike toliko i u Zagrebu. Riječ je, međutim, samo o transakcijama u kojima se kupuje sama nekretnina. Dio tržišta ostaje izvan statistike jer se luksuzne vile ponekad ne kupuju izravno, nego se preuzima tvrtka ili projektno društvo u čijem je vlasništvu nekretnina.

Izvor: Avison Young