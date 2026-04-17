Potpora za poljoprivredna osiguranja veća za 62 posto

Izmijenjen je Pravilnik u dijelu o visini ukupne potpore, tako da sad poljoprivrednici mogu računati na ukupno 22,7 milijuna eura

Ministarstvo poljoprivrede povećalo je iznos potpore za osiguranja poljoprivredne proizvodnje na 22.736.985,93 eura, objavila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Riječ je o izmjeni Trećeg natječaja za provedbu intervencije 76.01. 'Osiguranje poljoprivredne proizvodnje' iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Treći natječaj objavljen je u srpnju prošle godine kada je bilo predviđeno ukupno 14,04 milijuna eura potpora za osiguranja poljoprivredne proizvodnje, što znači da je najnovijom izmjenom taj iznos povećan za čak 62 posto

Ostale stavke ostale su iste. Tako je maksimalni iznos godišnje potpore 75 tisuća eura, odnosno 70 posto prihvatljive premije osiguranja.