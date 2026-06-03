Paušalci i iznajmljivači traže izmjene poreza, Vlada zove na razgovor

Nakon više od 30 tisuća potpisa protiv poreznih izmjena, Vlada idući tjedan otvara razgovore s UGP-om i HOK-om

Predstavnici Udruge Glas poduzetnika (UGP), inicijative Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi) i obrtnici koji posluju kroz paušalni model oporezivanja zatražili su od Vlade da preispita najavljene porezne izmjene, upozorivši kako bi dodatna financijska opterećenja mogla negativno utjecati na njihov rad. Ako u skorom roku ne dobiju konkretan odgovor institucija, poručuju da su spremni razmotriti i organiziranje prosvjeda.

Na konferenciji za novinare istaknuto je kako je peticiju protiv novih davanja potpisalo više od 30 tisuća građana. Predsjednik UGP-a Bruno Samardžić ocijenio je da broj potpisa pokazuje značajnu podršku poduzetnicima, obrtnicima i iznajmljivačima koji, kako tvrdi, već posluju u uvjetima povećanih tržišnih rizika.

Predstavnici iznajmljivača posebno su kritizirali povećanje minimalnog paušalnog poreza po krevetu predviđeno novim paketom Vladinih mjera. Prema aktualnim prijedlozima, u turistički najrazvijenijim područjima minimalni godišnji iznos raste sa 100 na 150 eura po krevetu, dok se u drugoj skupini turističke razvijenosti donja granica povećava sa 70 na 100 eura.

Predsjednik SMOi-ja Vedran Tomić smatra da će takve promjene najviše pogoditi manje obiteljske iznajmljivače, a posredno i lokalne obrtnike i pružatelje usluga koji s njima surađuju. Naglasio je da njegova udruga zagovara postupno povećanje poreznih obveza te predlaže da rast poreznog opterećenja bude ograničen na najviše deset posto godišnje.

Tomić je također pozvao Ministarstvo turizma i sporta na izravne razgovore s predstavnicima sektora, ističući da bi odluke koje se odnose na iznajmljivače trebale biti donesene uz njihovo sudjelovanje. Prema njegovim riječima, najveći broj članova udruge čine građani koji se obiteljskim smještajem bave kao dodatnim ili osnovnim izvorom prihoda, a ne vlasnici velikih turističkih kapaciteta.

Slične primjedbe iznio je i obrtnik-paušalist Filip Marić, upozorivši da bi povećanje poreznih i drugih davanja moglo dovesti do zatvaranja dijela obrta, smanjenja investicija i odustajanja od zapošljavanja novih radnika. Dodao je kako je upravo model paušalnog obrta mnogima omogućio pokretanje poslovanja i ostanak u Hrvatskoj.

Dok predstavnici poduzetnika i iznajmljivača traže izmjene predloženih rješenja, Ministarstvo financija poručuje da je riječ o korekcijama kojima se nastoje ukloniti porezne neravnoteže nastale tijekom godina.

Ćorić najavio dijalog

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će idućeg tjedna održati sastanke s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore, Udruge Glas poduzetnika te sindikatima kako bi se detaljnije raspravilo o učincima predloženih mjera, prenosi Hina.

Naglasio je da Vlada pri oblikovanju porezne politike mora voditi računa o širem javnom interesu i stabilnosti gospodarstva, a predložene promjene ocjenjuje relativno umjerenima. Na sastancima će, kaže, biti predstavljene analize i argumenti na temelju kojih je donesena odluka o povećanju davanja za male iznajmljivače i paušalne obrtnike.

Ćorić pritom ističe da bi, čak i nakon najavljenih izmjena, hrvatski sustav oporezivanja za te skupine ostao među povoljnijima u Europskoj uniji te smatra da povećanje poreznog opterećenja ne bi trebalo značajnije ugroziti njihovo poslovanje.

Govoreći o inflaciji, ministar je pozvao sve sudionike gospodarstva na odgovorno ponašanje, naglasivši da njezino suzbijanje zahtijeva koordinirano djelovanje države, poduzetnika i ostalih gospodarskih aktera. Rasprava o poreznim izmjenama tako se nastavlja idućeg tjedna za pregovaračkim stolom, gdje će predstavnici Vlade i zainteresiranih skupina pokušati približiti stajališta oko mjera koje su posljednjih dana izazvale snažne reakcije dijela poduzetničke i turističke zajednice.