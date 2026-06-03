Splitski osnovnoškolci oduševili kreativnim STEAM projektima

Program je usmjeren na jačanje interesa i aspiracija mladih, osobito djevojčica, prema STEM-u kroz kreativne, interdisciplinarne i praktične sadržaje

Tijekom protekle školske godine učenici 15 splitskih osnovnih škola istraživali su teme poput genetike, forenzike, prirodne kozmetike, astronomije, zaštite okoliša i kulturne baštine te umjetne inteligencije, a svoja su rješenja istraživali i razvijali u suradnji s poslovnom zajednicom i gradskim institucijama. Program je usmjeren na jačanje interesa i aspiracija mladih, osobito djevojčica, prema STEM-u kroz kreativne, interdisciplinarne i praktične sadržaje. Proizašao je iz istraživanja A1 STEMfemme Junior o rodnim razlikama u karijernim aspiracijama kojeg je proveo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu u suradnji s A1 Hrvatska.

Pred prepunom dvoranom Hrvatskog doma jučer u Splitu, učenici petih i šestih razreda osnovnih škola predstavili rezultate inovativne izvannastavne aktivnosti nastale u suradnji Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), pod vodstvom dr. sc. Zrinke Ristić Dedić i dr. sc. Borisa Jokića te A1 Hrvatska, uz podršku Grada Splita.

Predstavljanju učeničkih projekata nazočio je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, čime je dodatno istaknuta važnost suradnje obrazovnog sustava, lokalne zajednice i poslovnog sektora u poticanju interesa mladih za znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku.

- Oduševljen sam prezentiranim projektima učenika osnovnih škola iz našega grada. To je put kojim nastojimo osuvremeniti naše obrazovanje i pokazati što učenice i učenici mogu napraviti uz vodstvo motiviranih nastavnika. Vjerujem da se među njima krije puno budućih znanstvenika, inženjera, umjetnika koji će kreirati našu budućnost. Grad Split će sigurno podržati ovaj projekt i iduće godine i nadamo se da će ga preuzeti i drugi gradovi u Hrvatskoj - izjavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Učenici su kroz svoje projekte pokazali iznimnu kreativnost i angažiranost u promišljanju aktualnih društvenih i okolišnih izazova. Predložili su inovativna rješenja povezana s bioraznolikošću, bavili se pitanjem gdje su nestale splitske ptice, proučavali slatinske bunare i očuvanje Dioklecijanove palače, zanimalo ih je kako lete avioni, zašto imamo plave ili smeđe oči te kako komuniciramo preko mobitela.

A1 STEMfemme Junior_1

Projekt izvannastavne aktivnosti, lokalno poznatiji kao STeam, još je jednom pokazao koliko su interdisciplinarni pristupi važni u suvremenom obrazovanju te kako učenike mogu potaknuti na istraživanje, suradnju i stvaranje rješenja za budućnost.

- Rad učenica i nastavnica u STeamu pripada samom vrhu europskog obrazovanja. To je ono što bi većina zemalja htjela od škole i poučavanja u STEM području. Premda mnogi misle da to u Hrvatskoj nije moguće, Split i njegove škole dokazali su da ludi znanstveni i obrazovni ritam može doći iz svake učionice kada se obrazovanje poveže sa zajednicom. Splitski model proširit će se i na Krapinsko-zagorsku županiju te će sljedeće godine biti zanimljivo vidjeti kako to izgleda kad se spoje splitski đir i zagorski štimung - izjavio je dr.sc. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Prema A1 STEMfemme jr istraživanju STEM zanimanja su među najpoželjnijima učenike osmih razreda osnovnih škola, a ističu se ona u području biomedicine i zdravstva, računarstva te elektrotehnike i strojarstva. Zabrinjava činjenica što četvrtina učenika na kraju osnovne škole nema jasnu viziju o tome što žele raditi u životu te je potrebno bolje informiranje i savjetovanje učenika o mogućnostima obrazovanja i zanimanjima. Ključni rezultati istraživanja ukazuju da tijekom osnovnoškolskog obrazovanja raste interes prema STEM područjima rada i kod djevojčica i kod dječaka, ali postoje jasne rodne razlike.

- U A1 Hrvatska vjerujemo da znatiželja, obrazovanje i tehnologija otvaraju put prema budućnosti, ali prije svega vjerujemo u mlade ljude, njihove ideje i potencijal. Posebno nas veseli što su učenice i učenici kroz projekt STeam imali priliku izaći iz okvira poznatoga, istraživati, postavljati pitanja i razvijati rješenja za izazove koji ih okružuju. Želimo da svako dijete, bez obzira na spol, ima jednake prilike otkrivati svoje interese u području znanosti i tehnologije. Predrasude o tome koja su zanimanja ‘za djevojčice’, a koja ‘za dječake’ nemaju mjesto u svijetu koji zajedno gradimo. Možda upravo među ovim učenicama sjede buduće znanstvenice, inženjerke, poduzetnice i inovatorice koji će stvarati rješenja i zanimanja koja danas još ne možemo ni zamisliti“, izjavio je - Daniel Šimić, glavni direktor za poslovne korisnike u A1 Hrvatska.

U izvannastavnoj aktivnost STeam je ove školske godine sudjelovalo 175 učenica i učenika iz 15 splitskih osnovnih škola, a projekt se zasada provodi jedino u Splitu i to treću godinu zaredom.