Fortenova i Badel 1862 potpisali ugovor o ekskluzivnosti pregovora

Pregovori će obuhvatiti stjecanje udjela u društvima Jamnica plus, MG Mivela, Sarajevski Kiseljak te Jamnica Ljubljana

Fortenova grupa i Badel 1862 potpisali su ugovor o ekskluzivnosti pregovora za kupoprodaju kompanija iz grupe pića, priopćila je Fortenova u srijedu.

Nakon provedenog natjecateljskog procesa u kojem je sudjelovalo više stranaka, Fortenova grupa je odlučila o nastavku pregovora ekskluzivno s tvrtkom Badel 1862.

Pregovori će obuhvatiti stjecanje udjela u društvima Jamnica plus (Hrvatska), MG Mivela (Srbija), Sarajevski Kiseljak (BiH) te Jamnica Ljubljana (Slovenija).

Ugovorne strane će u dobroj vjeri započeti intenzivne pregovore o svim detaljima transakcije. Razdoblje ekskluzivnosti traje do 30. rujna 2026. kada pregovori završavaju, kaže se u priopćenju.

O svim relevantnim informacijama, kompanije će pravovremeno obavijestiti javnost, dodaje se.

Da Fortenova priprema prodaju Jamnice Lider je pisao još lani u studenom, nakon prodaje Zvijezde osječkoj Žito grupi Marka Pipunića te prodaje Agrolagune i Vinarije Novigrad Badelu 1862, a slovenske Mercator-Emba austrijskoj Agrani.

Fortenova tako nastavlja s prodajom tvrtki iz non-core segmenta prodaje, odnosno iz proizvodnog sektora. Prošle godine beogradskoj MK Grupi Fortenova je prodala i Dijamant iz Zrenjanina (Srbija).

Jamnica je već lani, prema informacijama Lidera, bila u postupku dubinskog snimanja za neimenovanog kupca.