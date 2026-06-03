Kripto panika nakon što je bitcoin potonuo na višemjesečni minimum

Prediktori smatraju da je sve vjerojatnije da će bitcoinova sljedeća stanica biti 55.000 dolara umjesto 84.000 dolara

Trgovci bitcoinom gube vjeru u sposobnost najveće kriptovalute da poraste u bliskoj budućnosti. Korisnici prediktivnih tržišta sada predviđaju vjerojatnost od 53 posto da bitcoin padne na 55 tisuća dolara, umjesto da ponovno poraste prema 84 tisuće dolara. U ponedjeljak su korisnici predvidjeli 62 posto vjerojatnosti za uzlazni trend.

Pad povjerenja dolazi usred kontinuiranog pritiska na silazni trend bitcoina, koji je pao za više od pet posto u posljednja 24 sata i nedavno trgovao po cijeni ispod 67 tisuća dolara. Bitcoin je sada pao za više od 12 posto u posljednih sedam dana.

Pad je potaknut negativnim katalizatorima, uključujući nedavnu prodaju od strane vodeće tvrtke za ulaganje u bitcoin, Strategy, koja je prošli tjedan prodala bitcoin u vrijednosti od oko 2,5 milijuna dolara, što je bila prva prodaja od 2022. godine nakon godina ulaganja.

Analitičari su prethodno rekli da bi tvrtka Michaela Saylora mogla odmah preokrenuti percepciju i uvjerenje o vodećoj kripto imovini. To upozorenje sada se čini proročanskim samo dan nakon objave tvrtke.

No, moguće je da postoje i drugi čimbenici. Američki bitcoin ETF-ovi su u 11-dnevnom nizu odljeva, pri čemu je više od 3,4 milijarde dolara napustilo proizvode kojima se trguje na burzi tijekom tog razdoblja. Egzodus je doveo do toga da bitcoin ETF-ovi na godišnjoj razini postanu negativni, što znači da je od početka godine više sredstava napustilo proizvode nego što je ušlo.

Oni koji su se nadali oporavku bitcoina također su kažnjeni u posljednja 24 sata, s gotovo 600 milijuna dolara likvidiranih dugih pozicija.

Bitcoin se sada trguje ispod 68 tisuća dolara prvi put od 5. travnja. Na toj razini, bitcoin je 46 posto ispod svog povijesnog maksimuma od 126.080 dolara.