Tko će u Hrvatskoj kontrolirati umjetnu inteligenciju?

HAKOM je najizgledniji kandidat za nadzor AI tržišta, donosimo detalje o kadrovskom šoku i neslužbenom broju ljudi koje moraju zaposliti

Dok se europski rokovi za punu primjenu povijesnog Akta o umjetnoj inteligenciji (EU AI Act) opasno približavaju, ključno pitanje za hrvatski tehnološki sektor i dalje visi u zraku: koja će institucija u Hrvatskoj kontrolirati AI i izdavati certifikate za visokorizične sustave?

S obzirom na to da se donošenje domaćeg Zakona o provedbi ove Uredbe tek očekuje, Lider je istražio scenarij o kojem se u kuloarima sve glasnije šuška – regulaciju AI-ja najizglednije će preuzeti Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).