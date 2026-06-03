Hrvatska prva u EU nudi kredite i zajmove uz otpis 50 posto glavnice

Hrvatska uvodi zajmove s otpisom glavnice za poljoprivredu i preradu koje imaju otežan pristup kapitalu zbog tržišnih poremećaja

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić danas je, s ravnateljem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) Nikolom Dolačkim, potpisao dva sporazuma o financiranju, s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) te s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), čime se poljoprivrednicima i prerađivačima otvara pristup novim financijskim instrumentima ukupne vrijednosti 47 milijuna eura.

Nakon potpisivanja sporazuma ministar Vlajčić sa suradnicima je predstavio tri programa potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj te prijedlog izmjena pravilnika iz područja šumarstva.

U okviru provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. (SP ZPP) predviđeno je uvođenje financijskih instrumenata zajmova/kredita s kapitalnim rabatom za ulaganja u sektore primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade za koje je utvrđen otežan pristup sredstvima kapitala zbog osjetljivosti na tržišne i druge poremećaje.

- Republika Hrvatska prva je zemlja Europske unije s osmišljenim linijama zajmova i kredita s otpisom glavnice do čak 50 posto u okviru Strateškog plana ZPP-a 2023. - 2027. - rekao je ministar Vlajčić.

Sporazum o financiranju potpisao je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo, a Sporazum o financiranju uime HAMAG-BICRO-a potpisali su predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec i članica Uprave HAMAG-BICRO-a Marijana Baršić Barun.

S HAMAG-BICRO-om osigurano je 27 milijuna eura za financiranje primarne poljoprivredne proizvodnje, s posebnim naglaskom na osjetljive sektore poput stočarstva, pčelarstva, voćarstva i povrćarstva. Korisnicima će biti dostupni zajmovi od 1000 do 150 000 eura uz mogućnost otpisa do 45 posto glavnice, odnosno do 50 posto za mlade poljoprivrednike.

- Mi smo inovacijska Agencija, zbog čega nam je svaki iskorak poput ovog posebno drag. Siguran sam da će, kad instrumenti postanu aktivni, biti uspješni i da će samim time postati vrlo dobar primjer kvalitetne prakse kako poticati hrvatsku poljoprivredu - rekao je Vrbanec.

S HBOR-om je osigurano dodatnih 20 milijuna eura za ulaganja u sektor prerade. Kreditima od 200 tisuća do tri milijuna eura i mogućnošću otpisa do 40 posto glavnice jačat će se preradbeni kapaciteti i povećavati dodana vrijednost domaće proizvodnje.

- Današnje potpisivanje sporazuma nastavak je jedne lijepe i uspješne priče stvaranja kreditnih programa koji uspješno povezuju i kombiniraju bespovratna sredstva Europske unije i kreditna sredstva HBOR-a, stvarajući time povoljne uvjete financiranja za naše investitore - rekao je Čuvalo.

Današnje potpisivanje dodatni je poticaj našim poljoprivrednicima koji se suočavaju s nepredvidivim i ponekad teškim okolnostima koje ih usporavaju u njihovu radu, reako je Dolački.

- Ovakvi financijski instrumenti koji će biti plus za razvoj njihove poljoprivredne proizvodnje dat će im dodatni vjetar u leđa da budu što konkurentniji na tržištu Europske unije, pa i šire - dodao je Dolački.

Predstavljeni novi programi potpore

Uz potpisivanje sporazuma predstavljena su i tri programa potpore za poljoprivredu te prijedlog izmjena pravilnika iz područja šumarstva.

Programom Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu nastavlja se educirati djecu o važnosti meda u prehrani te ulozi pčelarstva u poljoprivrednoj proizvodnji i očuvanju bioraznolikosti, uz istodobnu promociju meda proizvedena na hrvatskim pčelinjacima.

Programom potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge do 2027. godine osigurava se nastavak sustavne financijske potpore proizvođačima u sektoru svinjogojstva do iduće godine.

Programom potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. godinu podupiru se aktivnosti kupnje, izgradnje i rekonstrukcije stambenih objekata za mlade obitelji i mlade poljoprivrednike u ruralnim područjima.

Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište predviđa se smanjenje naknade za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske za 99 posto i u slučajevima darovanja nekretnina jedinicama lokalne samouprave, ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne samouprave, Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) te kod prijenosa prava upravljanja nekretninama između tijela državne uprave.