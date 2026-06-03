Analiza: Plaće rastu, ali ne svima jednako, IT i dalje na vrhu

Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 1621 euro, što je devet posto više nego godinu ranije, a medijalna plaća iznosi 1500 eura

Plaće u Hrvatskoj nastavile su rasti, no iza pozitivnog trenda kriju se velike razlike među sektorima, zanimanjima i regijama, pokazala je analiza podataka servisa MojaPlaća, kojim upravlja tvrtka Alma Career Croatia.

U skladu s podacima prikupljenima od više od 28 tisuća ispitanika, prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 1621 euro, što je devet posto više nego godinu ranije, a medijalna plaća iznosi 1500 eura.

IT sektor, koji obuhvaća telekomunikacije i informacijske djelatnosti, i dalje je najplaćeniji u Hrvatskoj. Prosječna plaća u tom sektoru, utvrdila je analiza podataka ovog servisa, iznosila je 1904 eura i veća je za 10 posto u odnosu na 2025. godinu.

U sektoru proizvodnje i distribucije energije prosječna plaća iznosi 1757 eura, uz godišnji rast od 13 posto, a potom slijedi sektor građevine, arhitekture i nekretnina u kojem je plaća prosječno iznosila 1729 eura, odnosno 12 posto više nego lani.

Znatan rast prosječnih plaća ostvario je i sektor profesionalnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti. U tom sektoru prosječne plaće su iznosile 1657 eura i rasle su za 15 posto.

U sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva plaće su rasle najsporije, za svega tri posto.

Šarena 'platna karta' u turističkoj djelatnosti

Prema podacima iz ove analize, za 10 posto je porasla i prosječna plaća u turizmu i ugostiteljstvu u 2026. godini te sad iznosi 1510 eura, no iza tog prosjeka, navode, krije se vrlo šarena 'platna karta'. Na vrhu su, naime, šefovi kuhinja, s prosječnom plaćom od 2085 eura, te menadžeri ugostiteljstva, koji u prosjeku zarađuju 2075 eura.

Plaće pomoćnih kuhara porasle su za čak 23 posto te sada u prosjeku iznose 1223 eura. Kuhari bilježe rast od 19 posto, uz prosječnu plaću od 1598 eura.

Konobari u prosjeku zarađuju 1281 eura, što je devet posto više nego godinu ranije. S druge strane, plaće spremačica rasle su skromnije, za tri posto, dosegnuvši prosjek od 992 eura.

Analiza Alma Career Croatia pokazuje da na visinu plaće u turizmu ne utječe samo zanimanje nego i tip poslodavca. Tvrtke u stranom vlasništvu u prosjeku isplaćuju više plaće, 1478 eura, u odnosu na tvrtke u domaćem privatnom vlasništvu, gdje prosjek iznosi 1361 eura.

Veličina poslodavca također čini razliku. Najviše prosječne plaće nude velike tvrtke s više od tisuću zaposlenih u kojima prosjek iznosi 1547 eura. U mikro poduzećima, odnosno tvrtkama koje broje do 10 zaposlenih, prosječna plaća znatno je niža i iznosi 1237 eura.

Najveće plaće u turizmu u Šibeniku

Iako Zagreb u mnogim analizama plaća tradicionalno drži vrh, turizam i ugostiteljstvo donose drugačiju priču. Najviše prosječne plaće u toj kategoriji bilježi Šibensko-kninska županija, s prosjekom od 1594 eura. Slijedi Dubrovačko-neretvanska županija s 1528 eura, dok je Grad Zagreb na trećem mjestu s prosječnom plaćom od 1464 eura.

Na suprotnoj strani ljestvice nalazi se kontinentalna Hrvatska, osobito slavonske županije. Najniže prosječne plaće u turizmu bilježe Virovitičko-podravska županija, 1041 euro, Ličko-senjska, 1087 eura, te Požeško-slavonska, 1088 eura.

Izdvaja se Varaždinska županija s prosječnom plaćom u turizmu od 1331 eura i Međimurska s 1277 eura.