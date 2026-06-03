Kako kupiti nekretninu? Odgovor u prvoj epizodi Financijskog kompasa

Novi podcast serijal Financijski kompas započinjemo razgovorom o jednoj od najvažnijih odluka u životu – kupnji nekretnine u 2026. godini

U suradnji s HPB Financijskom akademijom donosimo novi podcast serijal – Financijski kompas! Cilj podcasta je kroz razgovore sa stručnjacima pomoći publici da donosi bolje odluke vezane uz osobne financije. Serijal će obrađivati teme poput pametnog upravljanja novcem, štednje, investiranja, financijske pismenosti, izbjegavanja čestih grešaka te velikih životnih koraka kao što su kupnja nekretnine, zaduživanje i planiranje budućnosti.

U prvoj epizodi voditeljica Gordana Gelenčer ugostila je Dubravka Ranilovića, iskusnog stručnjaka s više od dva desetljeća staža na hrvatskom tržištu nekretnina. Ranilović je vlasnik agencije Kastel nekretnine i dugogodišnji predsjednik Udruženja posrednika u prometu nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Razgovor se fokusira na ključno pitanje: Kako kupiti nekretninu u 2026. godini? Ranilović otkriva realno stanje tržišta, smjer kretanja cijena, razliku između traženih i ostvarenih cijena te najčešće zamke na koje kupci trebaju obratiti pozornost. Posebna pozornost posvećena je provjeri dokumentacije u zemljišnim knjigama, važnosti lokacije, potencijalu rasta određenih područja, te savjetima oko provizija, odvjetnika i odabira pouzdanog posrednika.

Gledatelji će saznati treba li kupovati odmah ili čekati, kako realno procijeniti vrijednost nekretnine te kako prepoznati transparentnu agenciju i profesionalnog agenta.

Prva epizoda namijenjena je svima koji planiraju kupnju nekretnine u 2026. ili 2027. godini, a cilj joj je pomoći kupcima da izbjegnu skupe greške i donesu informiranu odluku.

Serijal Financijski kompas možete pogledati na YouTubeu, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovim profilima na društvenim mrežama.