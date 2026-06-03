OECD: Rat zakočio rast svjetskog gospodarstva

Ako se poremećaji u opskrbi iz regije uz Perzijski zaljev protegnu i na iduću godinu, posljedice po gospodarstvo bit će teže

Svjetsko gospodarstvo osjetno će usporiti u ovoj godini zbog rata na Bliskom istoku, a posljedice će se vjerojatno protegnuti na dulje vremensko razdoblje budući da će obnova oštećene infrastrukture i trgovinskih ruta potrajati mjesecima, upozorila je Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

U 2026. godini gospodarska aktivnost trebala bi na svjetskoj razini porasti za 2,8 posto, izračunali su u OECD-u, neznatno snizivši prognozu s početka proljeća.

Ako se poremećaji u opskrbi iz regije uz Perzijski zaljev protegnu i na iduću godinu, posljedice po gospodarstvo bit će teže, prema OECD-ovoj prognoziranoj stopi rasta za ovu godinu od samo 2,1 posto.

Lani je aktivnost na svjetskoj razini po OECD-ovim revidiranim izračunima bila porasla za 3,4 posto.

Za 2027. OECD i dalje prognozira blago ubrzanje, u 'neutralnom' scenariju, uz stopu rasta od 3,1 posto. 'Crni' scenarij pokazuje pak rast aktivnosti za samo 1,8 posto.

Rasplet aktualne situacije na Bliskom istoku i dalje je neizvjestan, a posljedice će se osjećati i nakon što rat stane i zasjeniti 'inače solidan' temeljni rast, oslonjen na snažna ulaganja u umjetnu inteligenciju, proizvodnju i trgovinu, te na poticajne financijske i fiskalne uvjete, napominju.

Eurozona ispod 'jedinice'

Za Sjedinjene Američke Države OECD predviđa rast aktivnosti u ovoj godini od oko dva posto, te od 1,8 posto u 2027., ističući da bi negativan utjecaj energetskog šoka i neizvjesnosti trebala djelomično ublažiti ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Gospodarstvo eurozone trebalo bi pak porasti za 0,8 posto u ovoj i za 1,2 posto u idućoj godini, potvrdio je OECD prognozu iz ožujka, istaknuvši potporu domaće potražnje i jačanje trgovinske razmjene.

Za Njemačku i Francusku OECD u ovoj godini prognozira rast od 0,7 posto. U 2027. aktivnost u Njemačkoj trebala bi ubrzati na 1,1 posto dok bi se u Francuskoj rast trebao zadržati ispod jedan posto.

Njemačko gospodarstvo koče visoki troškovi energije, napominju u OECD-u, a dodatni teret moglo bi mu biti i daljnje zaoštravanje trgovinskih napetosti na globalnoj razini.

U osvrtu na Francusku organizacija pak ističe 'fiskalno zaoštravanje'.

Indonezija ispred Kine

Indija će i ove i iduće godine biti iznad 'šestice', uz prognozirani rast aktivnosti od nekih 6,3 posto.

Kinesko gospodarstvo trebalo bi pak ove godine porasti za 4,5 posto i tek neznatno usporiti u 2027., na 4,3 posto.

Velika potrošnja energije i oslanjanje na uvoz energenata čine Kinu posebno osjetljivom na rast cijena nafte na svjetskom tržištu, ističe OECD. Istodobno, sve veći udio obnovljivih izvora energije i značajne domaće zalihe djelomično ublažavaju te rizike.

Indonezija će pak preteći Kinu prognoziranim rastom aktivnosti u ovoj godini od 4,7 posto, i od 5,0 posto u 2027.

Rusko gospodarstvo porast će pak u 2026. za 0,7 posto, izračunali su, i za 0,8 posto u 2027. godini.