EVE Music hall – iz slavonskih polja na svjetsku kulturnu kartu

Najveća privatna investicija u hrvatsku kulturu u posljednjih stotinu godina mijenja kulturnu kartu Hrvatske i stvara novu europsku pozornicu

EVE Music Hall, novi koncertno-kongresni centar u Čepinu pokraj Osijeka, predstavljen je jučer medijima, a cijeli projekt financira poduzetnik Marko Pipunić, većinski vlasnik Žito grupe. Riječ je, kako je navedeno u odgovoru Pipunićeve kompanije, o najvećoj privatnoj investiciji u hrvatsku kulturu u posljednjih stotinu godina.

Gradnja je počela prije godinu dana, a otvorenje kompleksa planirano je za 11. ožujka slijedeće godine. Ta će nova kulturna institucija od nacionalnog značaja, rečeno nam je, spojiti vrhunsku arhitekturu, glazbu, obrazovanje, turizam i gospodarstvo te stvoriti novu destinaciju za kulturna i poslovna događanja u ovom dijelu Europe.

U središtu kompleksa nalazit će se velika dvorana s 1021 sjedećim mjestom i kapacitetom do 2800 posjetitelja za stajaće programe te manja dvorana s 308 sjedećih mjesta. Posebna pažnja posvećena je kvaliteti doživljaja i akustici.

EVE će koristiti napredni sustav aktivne akustike koji omogućuje prilagodbu prostora različitim glazbenim formatima, od a cappella izvedbi i komorne glazbe do simfonijskih orkestara, zborova, jazza, rocka i velikih koncertnih produkcija. Kombinacijom prilagodljivih arhitektonskih elemenata i sofisticiranih elektroničkih sustava prostor će pružati optimalne uvjete za različite vrste izvedbi, stvarajući vrhunsko iskustvo i za publiku i za izvođače. Cilj nije samo vrhunski zvuk. Cilj je stvoriti jedan od najboljih koncertnih doživljaja u Europi.

Mjesto okupljanja

Projekt je inicirao Pipunić u suradnji s jednim od najutjecajnijih arhitektonskih studija današnjice, BIG - Bjarke Ingels Group.

Marko Pipunić

- U vremenu kada su ovakvi projekti gotovo isključivo vezani uz javna ulaganja, EVE nastaje kao privatna inicijativa s javnom svrhom, kao prostor otvoren umjetnicima, posjetiteljima, zajednici i budućim generacijama. Vjerujem da vrhunska kultura ne smije biti privilegij velikih gradova. EVE stvaramo kao mjesto koje će desetljećima okupljati, inspirirati i povezivati ljude. Ovo nije investicija u zgradu. Ovo je investicija u budućnost, kreativnost, zajednicu i potencijal regije. Željeli smo stvoriti prostor koji će generacijama ostati na raspolaganju kao mjesto susreta umjetnosti, znanja i novih ideja - istaknuo je Pipunić.

Glazbena erupcija na slavonskom polju

Projekt potpisuje BIG – Bjarke Ingels Group, studio poznat po arhitekturi koja oblikuje identitet gradova i regija diljem svijeta. Kako stoji u odgovoru Lideru, polazišna ideja bila je povezati veliku i malu dvoranu u jedinstvenu arhitektonsku cjelinu. Inspiracija dolazi iz kazališnog zastora, univerzalnog simbola iščekivanja trenutka prije početka izvedbe, ali i iz samog krajolika u kojem projekt nastaje.

Dva volumena kao da izrastaju iz slavonskih polja, povezana prepoznatljivim arhitektonskim plaštom koji istodobno otkriva i skriva život unutar zgrade. Taj motiv simbolizira rast, stvaranje i novu kulturnu energiju koja nastaje iz mjesta kojem pripada. Prozračnost stakla, čvrstoća pazinskog kamena i toplina prirodnih materijala stvaraju arhitekturu koja je istodobno monumentalna i otvorena, suvremena i duboko povezana s lokalnim identitetom.

U Žito grupi, kojoj smo poslali upit, kažu kako je EVE zamišljena, prema riječima osnivača i kreativnog direktora BIG-a Bjarke Ingelsa, kao glazbena erupcija na beskrajnom horizontu slavonskih polja. Dvije koncertne dvorane, jedna velika i jedna mala, uokviruju javni prostor između sebe. Fasade od drva i kamena ovijene su poput tkanina, spajajući vertikalnost dvorana s horizontalnošću krajolika. Prorezi u kamenim zastorima otvaraju se, pozivajući posjetitelje da uđu i istraže. Arhitektonska cjelina istodobno je funkcionalna i fantastična, poput arhitektonske manifestacije utopijskog pragmatizma. Ona utjelovljuje gotovo oksimoronsku proturječnost smjele ambicije da se u srcu slavonskog ruralnog krajolika izgradi regionalno kulturno odredište, navode Ingelsove riječi u Žito grupi.

Bjarke Ingels

Više od koncertne dvorane

EVE je zamišljen kao cjelogodišnje središte kulturnog, društvenog i gospodarskog života. Uz koncerte domaćih i međunarodnih izvođača, prostor će ugostiti kongrese, konferencije, poslovne susrete, edukativne programe i međunarodna događanja. Jednako važnu ulogu imat će i vanjski prostor projektiran za velike open-air produkcije koje će omogućiti događanja kakva danas rijetko imaju odgovarajuću infrastrukturu u Hrvatskoj.

Poseban dio kompleksa činit će inovativni muzej glazbe razvijen kao interaktivno i doživljajno iskustvo. Umjesto klasičnog kronološkog postava, posjetitelji će glazbu istraživati kroz njezin utjecaj na emocije, identitet i svakodnevni život. Svaki će posjetitelj samostalno oblikovati vlastito putovanje kroz svijet glazbe, istražujući njezinu kulturnu, društvenu i osobnu važnost. Riječ je o konceptu koji nema stvarni ekvivalent u Hrvatskoj te predstavlja pionirski pristup interpretaciji glazbe i njezina značenja u suvremenom društvu.

Unutrašnjost EVE Music Halla

Simbol početka

Za razvoj imena i vizualnog identiteta bio je zadužen londonski studio North Design, međunarodno priznati kreativni partner institucija i brendova poput Tatea, Southbank Centrea, Samsunga i Amazona. Ime EVE simbolizira početak – trenutak neposredno prije prve note, prvog pljeska i prvog susreta s novim iskustvom.

Ime je, prema riječima Seana Perkinsa, osnivačkog partnera u Northu, djelomično inspirirano upečatljivim arhitektonskim dizajnom BIG-a, odnosno dva jasno definirana volumena zgrade, povezana drapiranom središnjom strukturom, zrcale se u palindromskoj geometriji naziva 'EVE' - stvarajući jedinstvo između fizičkog prostora i njegova verbalnog identiteta.