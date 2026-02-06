Povoljno vrijeme donijet će Brazilu rekordan urod kave

Brazilski proizvođači trebali bi u 2026. proizvesti 66,2 milijuna vreća kave od 60 kilograma, procjenjuju u Conabu, za 17,1 posto više

Brazil očekuje rekordan urod kave u 2026. godini zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima, izvijestila je državna uprava za hranu Conab.

Brazilski proizvođači trebali bi u 2026. proizvesti 66,2 milijuna vreća kave od 60 kilograma, procjenjuju u Conabu, za 17,1 posto više nego u 2025. To bi značilo da bi proizvodnja u ovoj godini nadmašila rekord iz 2020. godine kada je proizveden 63,1 milijun vreća.

Proizvodnja sorte arabice trebala bi porasti više od 20 posto, na 44,1 milijun vreća, izračunali su u izvješću objavljenom u četvrtak. Blaži rast predviđaju za sortu robusta, za 6,4 posto, na 22,1 milijun vreća.

- Produktivnost je poboljšana zahvaljujući povoljnijim vremenskim uvjetima tijekom cijelog ciklusa usjeva, uz usvajanje tehnologija i dobrih praksi upravljanja na poljima - napominju u Conabu.

Prinos bi trebao porasti za 12,4 posto, na 34,2 vreće po hektaru, pokazuje izvješće uprave, objavljeno u četvrtak. Vodeći proizvođač arabice Minas Gerais trebao bi ove godine proizvesti ukupno 32,4 milijuna vreća kave, za 26 posto više nego lani, uz bolji raspored padalina i zdrave biljke, napomenuo je Conab.

Vodeći proizvođač robuste Espirito Santo trebao bi pak zahvaljujući 'dobroj kiši' povećati proizvodnju za devet posto, na 19 milijuna vreća. Unatoč novom rekordu u proizvodnji, cijene kave mogle bi ostati povišene, napominju u Conabu.

- Za ciklus 2026. očekuje se da će cijene ostati visoke unatoč očekivanjima rekordne proizvodnje u vodećem svjetskom proizvođaču i izvozniku kave Brazilu i prognozama dobrog uroda u Vijetnamu - ističu. Poticaj cijenama bit će snažnija potražnja, objašnjavaju.

Američko ministarstvo poljoprivrede predviđa da će globalna potrošnja kave u tekućem ciklusu dosegnuti rekordnih 173,9 milijuna vreća dok bi zalihe na kraju sezone trebale biti ponovo niže nego na njezinom početku, i to petu godinu zaredom, i kliznuti na 20,1 milijun vreća.