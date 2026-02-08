Povratak merkantilizma: Stara, ali vrlo žilava ekonomska doktrina

Trumpove carine i europski strah od kineskih EV-a otvaraju pitanje vraća li se merkantilizam kao dominantna ekonomska politika

Ekonomisti koji zagovaraju slobodnu trgovinu ove godine slave 250. obljetnicu objave knjige 'Bogatstvo naroda'. To klasično kapitalno djelo škotskog ekonomista Adama Smitha, najvažnijeg predstavnika britanske škole političke ekonomije, iznjedrilo je ideju ekonomskog rasta temeljenog na međunarodnoj trgovini bez barijera. U teorijskom smislu Smithove liberalne ideje bile su kritika prethodne dominantne ekonomske teorije u Europi, merkantilizma. Iako uglavnom diskreditirane, merkantilističke ideje nisu nikada potpuno nestale iz ekonomske prakse, a kako vidimo, i ideja slobodne globalne trgovine danas je pod pritiskom.

Merkantilizam kao ekonomski pristup pojavio se u 15. stoljeću i protezao se sve do 17. stoljeća. U najkraćim crtama, riječ je o doktrini koja izvoz robe promatra kao glavnu polugu povećanja bogatstva države. U tom kontekstu trgovina unutar jedne države nema nikakvu vrijednost jer dovodi samo do razmjene novca od jednoga građanina prema drugome. Da bi se društvo obogatilo, potrebno je osigurati priljev novca iz inozemstva.