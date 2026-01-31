Komentari

Europa s AI-jem može otključati 480 milijardi eura rasta do 2030.

31. siječnja 2026.
Europa, Europska unija, EU, startupovi, digitalno otvaranje tvrtki, digitalno poslovanje, EU Inc, 28. režim

Europa, Europska unija, EU, startupovi, digitalno otvaranje tvrtki, digitalno poslovanje, EU Inc, 28. režim

foto Shutterstock
Lider
Lider

Istraživanje pokazuje da suverena umjetna inteligencija može podići produktivnost i BDP, ali koče povjerenje, sigurnost i sporost odluka u EU

piše: Tomislav Brezinščak, McKinsey

Europa ima priliku iskoristiti umjetnu inteligenciju za ponovno pokretanje gospodarskog rasta. Ipak, tu postoji jedno veliko 'ali' – riječ o tome da će to moći postići jedino pod uvjetom brzog rješavanja postojećih zapreka, prije svega onih povezanih s povjerenjem, sigurnošću i nacionalnom ovisnošću. Iduće razdoblje idealno je za konsolidaciju u vezi s tim jer su naša istraživanja pokazala da, iako 92 posto globalnih poduzeća planira povećati ulaganja u generativnu umjetnu inteligenciju u sljedeće tri godine, samo jedan posto tvrdi da su njihovi napori dosegnuli zrelost, a tek petina bilježi opipljiv učinak na prihode.

Trenutačni podaci pokazuju stagnaciju Europe: od 2000. do 2024. petogodišnji ponderirani prosjek rasta BDP-a u Europskoj uniji usporio je na 3,8 posto na godinu. Ipak, šire prihvaćanje umjetne inteligencije moglo bi biti ključno za ponovno pokretanje rasta produktivnosti rada i ostvarivanje dugoročnoga ekonomskog rasta.

Tri razine ekosustava

Suverene sposobnosti u području umjetne inteligencije odnose se na mogućnost države ili regije da samostalno razvija i nadzire ključne AI tehnologije te upravlja njima, čime si osigurava veću tehnološku slobodu djelovanja i stvarnu autonomiju unutar vlastitoga gospodarskog, političkog i društvenog okvira.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Umjetna Inteligencija#Gospodarski Rast#Europa#Suverenost Tehnologije#Produktivnost#Generativna Ai#Inovacije#Digitalna Transformacija#Europska Konkurentnost#Tomislav Brezinščak
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right