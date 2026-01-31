Europa s AI-jem može otključati 480 milijardi eura rasta do 2030.

Istraživanje pokazuje da suverena umjetna inteligencija može podići produktivnost i BDP, ali koče povjerenje, sigurnost i sporost odluka u EU

piše: Tomislav Brezinščak, McKinsey

Europa ima priliku iskoristiti umjetnu inteligenciju za ponovno pokretanje gospodarskog rasta. Ipak, tu postoji jedno veliko 'ali' – riječ o tome da će to moći postići jedino pod uvjetom brzog rješavanja postojećih zapreka, prije svega onih povezanih s povjerenjem, sigurnošću i nacionalnom ovisnošću. Iduće razdoblje idealno je za konsolidaciju u vezi s tim jer su naša istraživanja pokazala da, iako 92 posto globalnih poduzeća planira povećati ulaganja u generativnu umjetnu inteligenciju u sljedeće tri godine, samo jedan posto tvrdi da su njihovi napori dosegnuli zrelost, a tek petina bilježi opipljiv učinak na prihode.

Trenutačni podaci pokazuju stagnaciju Europe: od 2000. do 2024. petogodišnji ponderirani prosjek rasta BDP-a u Europskoj uniji usporio je na 3,8 posto na godinu. Ipak, šire prihvaćanje umjetne inteligencije moglo bi biti ključno za ponovno pokretanje rasta produktivnosti rada i ostvarivanje dugoročnoga ekonomskog rasta.

Tri razine ekosustava

Suverene sposobnosti u području umjetne inteligencije odnose se na mogućnost države ili regije da samostalno razvija i nadzire ključne AI tehnologije te upravlja njima, čime si osigurava veću tehnološku slobodu djelovanja i stvarnu autonomiju unutar vlastitoga gospodarskog, političkog i društvenog okvira.