Privatni je sektor u hrvatskome tehnološkom prostoru odličan

Posjetio sam tvrtke poput Orce, Rimca, Infobipa i uvjerio se da sve one imaju sjajne inženjere. Problem je odljev mozgova i nedostatak preciznih, ciljanih napora da se te stručnjake zadrži u zemlji

Pokidani međunarodni odnosi i dobavni lanci već su neko vrijeme u fazi hodanja po jajima. Većina država i njihovih političara jednostavno mora sjediti barem na dvije stolice ne bi li gospodarstvo zadržala iznad vode. Posebno to vrijedi za Veliku Britaniju, koja diše između čvrstoga stiska SAD-a i potrebe za obnovom odnosa s EU-om. Potvrdio nam je to i britanski veleposlanik u Hrvatskoj Javed Patel, kojemu upravo teče godinu dana na novoj dužnosti. Iako je njegova specijalnost primarno antiterorizam, snašao se i u poslovnim vodama, pa prilično energično pokušava otvoriti vrata biznisu s obje strane.

Novi se britanski premijer suočava s teškim zadatkom, s narušenim javnim financijama uz istodobno najavljivanje reindustrijalizacije, i to u trenutku kada Britanija pokušava uspostaviti ravnotežu između 'specijalnoga' odnosa s Washingtonom i gospodarskog približavanja Bruxellesu. Nemoguća misija?

– Mislim da je uloga svakoga lidera balansirati mnoštvom prioriteta u najboljem interesu građana koje predstavlja. Premijer Andy Burnham vrlo je brzo krenuo punom parom najavivši nekoliko važnih političkih poteza. Pri tome je njegov fokus na razvoju oblika vanjske politike koja će se pozitivno odraziti na život britanskih građana. To ne znači birati saveznike i partnere prema načelu 'ili-ili', nego podrazumijeva jačanje odnosa i s SAD-om i s EU-om, a imamo interese i u Indopacifiku, na Bliskome istoku, u Južnoj Americi. Ono što nam treba jest vanjska politika koja doista teži izgradnji naših partnerstava diljem svijeta.

Premijer Burnham sedmi je u deset godina, čime ste nadmašili čak i rekordera, Italiju. Što to govori o političkoj situaciji u Britaniji?

– To je tema mnogih javnih rasprava. Uostalom, i sâm je premijer izjavio da zemlja treba stabilnost i kontinuitet. To pokazuje snagu naše demokracije jer svaki smo put pri smjeni vlasti imali glatku tranziciju, što znači da su naše institucije snažne i brzo se prilagođavaju promjenama. Svakako se nadam da će mandat premijera Burnhama trajati, jer reforme zahtijevaju vrijeme.

Je li politička 'nestalnost' posljedica (i) Brexita?

– Ne možemo zanemariti to da je Brexit imao snažan ekonomski učinak, no, kao i u ostatku svijeta, nestalnost je posljedica mnogih globalnih šokova, od korone do ratova. Rekao bih da živimo u vremenu u kojemu globalni šokovi postaju sve češći i ono o čemu svi vođe diljem svijeta razmišljaju jest kojim politikama svoje gospodarstvo učiniti otpornijim. Kada pogledamo, primjerice, situaciju u Hormuškom tjesnacu i utjecaj koji on ima na gospodarstva i na cijene goriva, važno je razumjeti da su ključ za upravljanje situacijom suradnja i partnerstvo, ne sukobi. Britansko se gospodarstvo pokazalo otpornim, ako ne i imunim, na šokove – gospodarstvo UK-a najbrže raste među članicama G7 u prvoj polovini ove godine.