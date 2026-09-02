Goldman Sachs i Citi među 21 tvrtkom koje izdaju stablecoin

Planirani pothvat će se u početku usredotočiti na stablecoin u američkom dolaru prije proširenja na ostale valute G7

Grupa od 21 velike financijske institucije planira osnovati novu tvrtku za razvoj i izdavanje stablecoina, što je još jedan znak usmjerenja tradicionalnih financija prema digitalnim dolarima dok se oblikuju regulatorni okviri.

Konzorcij, objavljen u utorak, uključuje Bank of America, Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank, UBS, Santander, MUFG i Fidelity Investments planira lansirati stablecoin denominiran u američkim dolarima u prvoj polovici 2027., podložno osnivanju tvrtke i drugim uvjetima.

Prema objavi, grupa u konačnici planira se proširiti na stablecoine denominirane u drugim valutama G7, s ponudom eura kao sljedećim prioritetom.

Konzorcij je izjavio da će njegov stablecoin ciljati veleprodajna, institucionalna i maloprodajna tržišta, uključujući slučajeve upotrebe poput prekograničnih plaćanja i poravnanja digitalne imovine. Inicijativa je namijenjena usklađivanju s američkim GENIUS zakonom i Uredbom Europske unije o tržištima kripto imovine (MiCA), gdje je to primjenjivo.

Pothvat se nadovezuje na inicijativu najavljenu prošlog listopada, kada je početna skupina od 10 banaka izjavila da istražuje oblik digitalnog novca osiguranog rezervama u omjeru 1:1 dostupan na javnim blockchain mrežama. Konzorcij se od tada više nego udvostručio, okupljajući financijske institucije diljem Sjeverne Amerike, Europe, Istočne Azije, Bliskog istoka i Afrike.

Banke produbljuju stablecoin inicijative

Stablecoini su znatno porasli posljednjih godina, a donošenje GENIUS zakona i MiCA-e stvorilo je jasnije regulatorne puteve za njihovo usvajanje.

Izvan SAD-a i Europe, Singapur razmatra dopuštanje zajednički izdanih prekograničnih stablecoina u svoj regulatorni režim, prema objavi od utorka, ponovno razmatrajući svoju raniju odluku o ograničavanju okvira na domaće izdavanje.

Institucionalni interes već se oblikovao početkom 2025. godine, kada je istraživanje Fireblocksa provedeno na 295 direktora tvrtki pokazalo da 90 posto ispitanika koristi ili planira koristiti stablecoine.

Od tada su velike financijske institucije proširile svoju prisutnost u sektoru. Kripto podružnica Societe Generale izdala je stablecoine denominirane u eurima i dolarima, dok je Fidelity nedavno lansirao svoj FIDD stablecoin vezan za američki dolar. Kripto podružnica SocGensa izdala je stablecoine denominirane u eurima i dolarima.

Prošli mjesec, Standard Chartered podržao je pothvat sa stablecoinom denominiranim u hongkonškom dolaru.