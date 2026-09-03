Sve je manje šokantno: Kako je Hrvatska prihvatila novu normalnost

Od zagađenja i požara do usporavanja gospodarstva i urušavanja institucija, Hrvatska sve lakše prihvaća ono što je nekoć bilo nezamislivo

Mnogi očekuju da bi subotnji prosvjed u Zagrebu – koji, nezadovoljna reakcijom državnih institucija na otkriće gotovo 40 tisuća tona opasnog otpada – organizira inicijativa 'Gospić je naš dom', mogao biti prekretnica u društvenom i političkom životu Hrvatske. Da bi trovanje tla i vode u Lici moglo natjerati vlast da promijeni način vladanja.

Bit će super ako se to dogodi. No izgledi su mali. Može se pretpostaviti da će revolucionarni entuzijazam ubrzo nakon subote 5. rujna biti ugušen. Vlada na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem ima mnogo iskustva s tom vrstom izazova. O načinu djelovanja HDZ-a i koalicijskih partnera u relativizaciji afera ne treba dodatno govoriti. Ali slučaj Gospić može biti koristan ako u što većem broju članova ovoga društva upali alarm. Bombardirani aferama i urušavanjem institucija, u opasnosti smo da više čak i u mislima ne reagiramo na nametanje novih normala. O borbi protiv mirenja sa sudbinom, prihvaćanju da nešto nenormalno i zabrinjavajuće postaje uobičajeno, o otupljenosti je riječ.