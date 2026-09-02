Biznis i politika

Island ponovno rekao ne Europskoj uniji: Presudio je bakalar

2. rujna 2026.
Kristrun ⁠Frostadottir, islandska premijerka, Island
foto AP Photo/Marco Di Marco
Tomislav Pili
Tomislav Pili
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Bogati Island mogao je brzo postati 28. članica EU-a, ali strah za ribarstvo i gubitak kontrole nad morskim resursima bio je jači

Neke države pri ulasku u Europsku uniju muče siromaštvo i slabašne institucije, druge smjer kojim ide Europa u cjelini. Island muči riba. Otočna država usred sjevernog Atlantika, na pola puta između Europe i Sjeverne Amerike, tijekom vikenda održala je referendum na pitanje treba li tamošnja vlada obnoviti pregovore o ulasku u Europsku uniju. Naime, Island se prijavio za članstvo 2009., kad je zemlju teško pogodila globalna financijska kriza. No pregovori su jednostrani prekinuti 2015. odlukom tadašnje euroskeptične vlade u Reykjaviku. Kandidatura nikada nije službeno povučena, a o ulasku Islanda u EU opet se počelo govoriti prije dvije godine.

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#Kristrún Frostadóttir#Marta Kos#Island#Europska Unija#Referendum#Ribarstvo#Eea#Reykjavik#Proširenje Eu#Brexit
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