Island ponovno rekao ne Europskoj uniji: Presudio je bakalar

Bogati Island mogao je brzo postati 28. članica EU-a, ali strah za ribarstvo i gubitak kontrole nad morskim resursima bio je jači

Neke države pri ulasku u Europsku uniju muče siromaštvo i slabašne institucije, druge smjer kojim ide Europa u cjelini. Island muči riba. Otočna država usred sjevernog Atlantika, na pola puta između Europe i Sjeverne Amerike, tijekom vikenda održala je referendum na pitanje treba li tamošnja vlada obnoviti pregovore o ulasku u Europsku uniju. Naime, Island se prijavio za članstvo 2009., kad je zemlju teško pogodila globalna financijska kriza. No pregovori su jednostrani prekinuti 2015. odlukom tadašnje euroskeptične vlade u Reykjaviku. Kandidatura nikada nije službeno povučena, a o ulasku Islanda u EU opet se počelo govoriti prije dvije godine.