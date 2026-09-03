U novom broju doznajte sve o sektoru nakladništva

Analizirali smo kompaniju Brunland, a donosimo i priču Nikole Smirčića i platforme Zoyya, koja je dizajnirana za manje i srednje pružatelje usluga

Ekonomija se ubrzano hladi. Pri zastoju na autocesti vozači se okreću i voze u suprotnom smjeru. U požarima umiru ljudi i gore kuće. Svakoga tjedna izgori i jedna tvornica. Županovo ljubakanje s djelatnicom na javnome mjestu više nije sramoćenje. Relativizira se kriminal s opasnim otpadom. Sve je nova normala, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Dobra je vijest da hrana manje kumuje inflaciji. Loša je vijest da sada energija igra glavnu ulogu i da se to zbog nepovoljne geopolitičke situacije neće tako brzo promijeniti. Američko maltretiranje Irana gurnulo je cijene plina u nebo, a ni nafta nije jeftina. Dodaju li se tomu strukturne hrvatske slabosti, jasno je da opipljivije smirivanje inflacije nije izgledno. Više o inflaciji čitajte u aktualnoj temi.

Pokidani međunarodni odnosi i dobavni lanci već su neko vrijeme u fazi hodanja po jajima. Većina država i njihovih političara jednostavno mora sjediti barem na dvije stolice ne bi li gospodarstvo zadržala iznad vode. Posebno to vrijedi za Veliku Britaniju, koja diše između čvrstoga stiska SAD-a i potrebe za obnovom odnosa s EU-om. Potvrdio nam je to u razgovoru i britanski veleposlanik u Hrvatskoj Javed Patel, kojemu upravo teče godinu dana na novoj dužnosti. Iako je njegova specijalnost primarno antiterorizam, snašao se i u poslovnim vodama, pa prilično energično pokušava otvoriti vrata biznisu s obje strane.

Na jednoj strani iznimno je profitabilna 'prva liga' izdavača, udžbenički izdavači koji usput kontroliraju cijeli sektor vlastitim knjižarskim lancima. I koji to rade nemilosrdno, s trgovačkim maržama do 50 posto. Na drugoj je strani komercijalno, književno, vjersko, dječje i drugo nišno nakladništvo, u kojemu se unatoč rastu prihoda vodi teška operativna borba za svaki euro dobiti. O sektoru nakladništva doznajte više u temi tjedna.

Analizirali smo kompaniju Brunland, a donosimo i poduzetničku priču Nikole Smirčića i platforme Zoyya, koja je dizajnirana za potrebe manjih i srednjih pružatelja usluga, kojima su složeni poslovni sustavi često nedostupni, preskupi ili prezahtjevni za korištenje. Uz novi broj dolazi i prilog 'Obrazovanje i karijere'.