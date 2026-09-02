Globalna rasprodaja obveznica podigla prinose, Hrvatska zasad mirna

Prinos na 10-godišnje japanske obveznice dosegnuo je tri posto, a rekordne brojke bilježe i američke i njemačke obveznice

Globalno tržište obveznica posljednjih je tjedana pod povećalom, a razlog tome su naravno rekordni prinosi. Val rasprodaje zahvatio je obveznice diljem svijeta podižući pritom prinose u SAD-u, Njemačkoj, Japanu, Ujedinjenom Kraljevstvu pa i Francuskoj.

Rasprodaja na globalnim tržištima obveznica intenzivirala se 1. rujna, pri čemu je prinos na 10-godišnje japanske državne obveznice dosegnuo tri posto, prvi put od 1996. godine. Prinos na 10-godišnju američku državnu obveznicu također je porastao iznad 4,8 posto, približavajući se najvišoj razini od listopada 2023. Daljnji rast prema pet posto mogao bi dodatno uznemiriti već nervozna tržišta dionica. Prinos na 30-godišnje američke državne obveznice sredinom kolovoza premašio je 5,33 posto, što je razina posljednji put zabilježena u lipnju 2007. godine.