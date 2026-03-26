Robert Blažinović (Jadrolinija): Nemamo povlašteni položaj

Imamo 85 posto tržišnog udjela, tu je još i Rapska plovidba, ali pojavljuju se konkurenti pogotovo u brzobrodskim linijama, to pozdravljamo

Lani u veljači imenovana je nova tročlana Uprava Jadrolinije. Uz članove Mariju Zaputović Mavrinac i Marka Novaselića, koji su bili dio kompanijske strukture, predsjednik Uprave Robert Blažinović došao je iz Ministarstva gospodarstva s pozicije ravnatelja Uprave za poduzetništvo i obrt.

S Blažinovićem smo razgovarali o pripremama za investicije u nove 'zelene' brodove vrijedne više od 200 milijuna eura, ali i o tome što je nova Uprava uradila u ovih nešto više od godinu dana. Kako je naglasio nekoliko puta, nova je Uprava unijela energiju u tu tradicionalnu pomorsku kompaniju.

Što je Uprava napravila od početka mandata?

– Prioritet nam je bio pripremiti se za turističku sezonu 2025. U tom smo razdoblju uložili mnogo truda u remontni ciklus u svrhu povećanja sigurnosti brodova. Imamo 58 brodova u floti koji svake godine idu na remont prema standardima koje propisuje Hrvatski registar brodova. Vrlo sam zadovoljan, mnogo se toga napravilo i radi se, a najvažnije je da smo počeli preoblikovati sigurnosni sustav i prilagođavati se budućnosti. Moje je duboko uvjerenje da se u kompaniji osjete nova energija i drugačiji vjetrovi, da idemo u smjeru još većeg jačanja buduće pozicije kompanije jer postoje određeni tržišni izazovi.

Koji tržišni izazovi?

– Jadrolinija je kompanija u državnom vlasništvu, ali nema povlašten položaj, iako je percepcija javnosti drukčija. Prema Vladinoj odluci u Hrvatskoj je 46 državnih linija s obvezom javne usluge, koje se dijele na profitabilne i neprofitabilne te u odnosu na koje se Jadrolinija javlja na natječaje. Najbolji ponuditelji s Agencijom za obalni linijski pomorski promet sklapaju ugovor na šest, 10 ili iznimno 12 godina. U tom kontekstu Jadrolinija itekako promišlja o budućnosti.