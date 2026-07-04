Aluminij u lipnju pojeftinio 16 posto, cijena kakaovca snažno skočila

Pad cijene aluminija na 3100 dolara po toni odražava smirivanje napetosti na Bliskom istoku, ali i jačanje dolara što smanjuuje potražnju

Tržište jedne od ključnih industrijskih sirovina stabilizira se nakon smirivanja stanja na Bliskom istoku, stoji u ovotjednom komentaru burzovnih roba Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). U analizi HUP Fokus analitičari navode kako je cijena aluminija u srpnju pala na oko 3100 dolara po toni, oko 16,3 posto niže nego početkom lipnja, ali je i dalje približno tri posto viša nego početkom godine.

- Pad cijene ponajprije odražava smirivanje geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku i ponovno sigurniji prolaz robe kroz Hormuški tjesnac, čime je smanjena premija rizika ugrađena u cijene industrijskih sirovina. Dodatni pritisak dolazi od jačeg američkog dolara, koji aluminij čini skupljim kupcima izvan SAD-a i time ograničava potražnju - pojašnjavaju ekonomisti HUP-a. S obzirom na to da zemlje Perzijskog zaljeva proizvode oko desetinu svjetskog primarnog aluminija, daljnja stabilizacija regije mogla bi zadržati silazni trend cijena, dok bi novo pogoršanje geopolitičkih odnosa ponovno povećalo volatilnost tržišta.

S druge strane, cijena kakaovca u srpnju porasla je iznad 5000 dolara po toni. To je oko 30 posto više nego početkom lipnja, ali još uvijek približno 13 posto manje nego početkom godine. - Rast je potaknut pogoršanjem očekivanja za ovogodišnju proizvodnju u zapadnoj Africi, najvećoj svjetskoj regiji uzgoja kakaovca, zbog povećanog rizika od nepovoljnih vremenskih uvjeta povezanih s mogućim razvojem fenomena El Niño. Zbog toga su tržišna očekivanja suficita kakaovca do kraja godine smanjena sa 267 na 149 tisuća tona - stoji u analizi.

Buduće kretanje cijene ponajprije će ovisiti o vremenskim prilikama, pa bi tako nastavak nepovoljnih uvjeta mogao zadržati cijene na povišenim razinama, dok bi povoljnija sezona povećala izglede za njihovu korekciju, zaključuju u HUP-u.