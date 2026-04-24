Sopta ide u ACI: povratak nakon smjene i kratkog biznis-izleta

Nakon smjene zbog nesreće u Jadroliniji i vrlo kratkog poduzetničkog izleta, Vlada ga predlaže za Upravu ACI-ja na šest mjeseci

Na zatvorenome dijelu sjednice Vlade jučer je donesena odluka kojom se Nadzornom odboru ACI d.d. predlaže imenovanje Davida Sopte za člana Uprave, i to na razdoblje do provedbe javnog natječaja, najdulje na šest mjeseci.

Još jedno privremeno-dugoročno rješenje

Riječ je o privremenom rješenju kakvo Vlada u posljednje vrijeme učestalo koristi u državnim tvrtkama - imenovanje na ograničeni rok uz naknadni natječaj. No, natječaj se obično nikad ne raspiše nego se mandat ponovno produljuje za šest mjeseci.

Mandat obilježen tragedijom

David Sopta javnosti je najpoznatiji kao dugogodišnji predsjednik Uprave Jadrolinija, čiji je mandat obilježio pad rampe broda Lastovo pri kojem su tri osobe poginule.

S čelne pozicije u Jadrolinija Sopta je smijenjen u veljači prošle godine nakon izvješća Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o nesreći na Lošinju, u kojem je predloženo pokretanje prekršajnog postupka protiv njega kao odgovorne osobe.

U izvješću je, među ostalim, utvrđeno da sustav upravljanja sigurnošću u Jadroliniji nije bio u cijelosti uspostavljen te da je zapovjednik broda prekršio odredbe poslovnika upravljanja sigurnošću, kojima se propisuju odgovornosti pojedinih članova posade u obavljanju operativnih zadaća vezanih uz sustav pramčane rampe.

Nije lako plaćati doprinose

Nakon odlaska iz Jadrolinije osnovao je konzultantsku tvrtku DS Strategies (DS, prilično maštovito, njegovi su inicijali), koja je u tri mjeseca poslovanja u 2025. godini ostvarila prihod od oko 35 tisuća eura i dobit od 27 tisuća eura, ponajviše zbog vrlo niskih troškova. Prema podacima Fina Info Biza, tvrtka je imala jednog zaposlenog s plaćom od oko 200 eura, a za doprinose je u proračun uplatila nešto više od 600 eura. Nakon kratkog izleta u poduzetništvo, povratak u državni sustav pokazao se kao sigurniji model.