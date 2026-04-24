Megalit se spasio prodajom šoping centra, smjena u Boxmark leatheru

Zaključen je stečajni postupak nad MEGALITOM iz Solina, nakon što je stečajni plan, postao pravomoćan 11. ožujka te su provedene sve mjere predviđene planom i podmirene obveze stečajne mase.

U skladu s tim, stečajni upravitelj je 12. i 13. ožujka proveo isplate vjerovnicima u ukupnom iznosu od 1,25 milijuna eura, čime su podmirene obveze predviđene planom. Nakon pravomoćnosti odluka o nagradi i troškovima, 16. ožujka isplaćeno je i 85,98 tisuća eura stečajnom upravitelju.