Kofein, protein, melatonin… i dalje ste umorni? Čudno

Ljudsko zdravlje i dalje počiva na tri stupa koja nijedan laboratorij ne može pobijediti: na snu, kretanju i hrani. Suplementi su tu da dopune našu prehranu. Ne zamijene. Dopune

piše: Dario Mišković, Medical Yoga Centar

Živimo u čudnom vremenu. Nikada u povijesti nismo imali toliko dostupnih informacija o zdravlju, a istodobno nikada nismo bili kolektivno umorniji, neispavaniji i pod većim stresom. Odgovor na taj problem nije usporavanje ili povratak osnovama zdravog života, već agresivan uspon industrije suplemenata, adaptogena i nootropika. Police ljekarni i internetskih wellness-trgovina preplavljene su obećanjima u bočicama: prah za fokus, kapsula za duboki san, pilula protiv stresa…

Dok ta industrija raste nevjerojatnom brzinom, nameće se pitanje: jesmo li doista postali osvješteniji o svojim makronutrijentima i mikronutrijentima ili samo pokušavamo hakirati sustav kako bismo izbjegli rad koji zahtijevaju zdrave navike?

Dvije kategorije ljudi

Nekada su suplementi bili rezervirani za vrhunske sportaše ili osobe s dijagnosticiranim zdravstvenim problemima. Danas je uzimanje jutarnje 'šake tableta' postao ritualni dio dana gotovo svakog od nas. Psihološki je mehanizam iza tog trenda jasan: mnogo je lakše popiti pet miligrama melatonina nego ugasiti ekran dva sata prije spavanja; lakše je popiti tri-četiri mjerice proteina u prahu nego jesti namirnice bogate proteinima. Suplementi su postali moderni oprost grijeha – pokušavamo s pomoću njih neutralizirati lošu prehranu, a manjak kretanja (čitaj: pretilost) topiteljima masti (fat-burnerima).