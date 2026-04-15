Novi murali na zagrebačkim transformatorskim stanicama

15. travnja 2026.
Mural HEP ODS
Ovogodišnje murale izveli su umjetnici Agata Lučić i Teo Kiš, odabrani na temelju javnog natječaja raspisanog krajem prošle godine

U suradnji Hrvatskog društva likovnih umjetnika i HEP ODS-a tijekom ožujka oslikane su dvije transformatorske stanice u Zagrebu. 
 
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u suradnji s HEP–Operatorom distribucijskog sustava već šestu godinu zaredom organizira likovne umjetničke intervencije na transformatorskim stanicama u Zagrebu.
 
Tijekom ožujka oslikane su dvije nove transformatorske stanice, a ovogodišnje murale izveli su umjetnici Agata Lučić i Teo Kiš, odabrani na temelju javnog natječaja raspisanog krajem prošle godine. 
Projekt je do sada rezultirao oslikavanjem ukupno 18 trafostanica na području Grada Zagreba, a umjetničke intervencije  s vremenom su postale prepoznatljive vizualne točke pojedinih gradskih četvrti.
 
Od 2020. godine u projektu su sudjelovali brojni istaknuti umjetnici: Alba Miočev, Mia Matijević Akrap, Goran Rakić, Klara Rusan, Danijel Žeželj, Tea Jurišić, Helena Klakočar, Melinda Šefčić, Nikola Grabovac, Vladimir Tomić, Lora Elezović, Robert Fenrich, Ivan Stanišić i Valentina Supanz Marinić.
vezani članci
