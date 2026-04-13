Bačić najavio otvaranje Slavonske i nove stambene mjere

Vlada pokreće programe za ugradnju dizala i uređenje pročelja zgrada, dok se otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj očekuje već krajem tjedna

Vlada pokreće nove programe za unapređenje stambenog fonda i povećanje dostupnosti stanovanja, dok su istodobno radovi na uklanjanju Vjesnika u punom jeku, ključni za ponovno otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na današnjoj je konferenciji za medije predstavio tri ključna programa iz Nacionalnog plana stambene politike te detaljno izvijestio o stanju radova na Vjesniku.

U dijelu koji se odnosi na stambenu politiku, naglasak je stavljen na programe ugradnje dizala i uređenja pročelja, koji se prvi put provode sustavno na nacionalnoj razini. Oba programa odnose se na postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade upisane u odgovarajuće registre, pri čemu će država financirati jednu trećinu troškova, drugu trećinu osiguravat će jedinice lokalne samouprave, a ostatak suvlasnici.

Program ugradnje dizala usmjeren je na povećanje dostupnosti zgrada, posebno za starije osobe i osobe s invaliditetom. Za prijavu je potrebno da zgrada ima najmanje tri kata (ili manje ako u njoj živi osoba s invaliditetom), izrađen glavni projekt te odluku suvlasnika donesenu natpolovičnom većinom, uz osigurana sredstva za sufinanciranje. Do početka ožujka interes za sudjelovanje iskazalo je 25 jedinica lokalne samouprave.

Program uređenja pročelja cilja na obnovu zgrada koje su kulturna dobra ili se nalaze unutar zaštićenih povijesnih cjelina. I u ovom slučaju nužni su glavni projekt, odluka suvlasnika i osigurana sredstva, uz uvjet da projekt nije već financiran iz drugih izvora. Interes za ovaj program iskazalo je 26 gradova i općina.

Prijave za oba programa zaprimaju se od 15. travnja do 31. kolovoza 2026. elektroničkim putem, a sredstva će se dodjeljivati na temelju bodovanja, pri čemu se rang-liste prenose u sljedeće godine.

Program priuštivog najma

Dio konferencije bio je posvećen i Programu priuštivog najma, koji provodi APN s ciljem aktiviranja praznih nekretnina. Nakon zatvorenog poziva za vlasnike, u kojem je zaprimljeno 960 nekretnina, trenutno je dostupno 385 nekretnina za najam, uključujući 287 stanova, 93 kuće i pet stanova u kućama.

Od toga je 220 nekretnina odmah useljivo, 90 ih je u fazi obnove, dok je za 75 predviđeno uređenje uz državni predujam u visini 60 posto najamnine. Većina, njih 62 posto, daje se u dugoročni najam od pet do deset godina.

Poziv za najmoprimce otvara se 15. travnja i traje do 15. svibnja, a ključni uvjet je da podnositelji nemaju odgovarajuću nekretninu u vlasništvu. Najamnina je ograničena na najviše 30 posto prihoda kućanstva, umanjeno za režijske troškove, dok razliku do tržišne cijene pokriva država.

Vjesnik i otvaranje Slavonske

Govoreći o uklanjanju Vjesnika, ministar je istaknuo da su ostvareni svi tehnički preduvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji te da je Zagreb o tome službeno obaviješten.

Radovi na objektu uključivali su detaljna konstruktivna ispitivanja, uklanjanje aneksa i nadstrešnica, demontažu kompletne strojarske opreme i spremnika loživa ulja te čišćenje više od 700 tona materijala iz unutrašnjosti zgrade. Istodobno je konstrukcija dodatno stabilizirana postavljanjem gotovo 1000 podupirača, čime je preuzeto oko 10 posto vertikalnog opterećenja.

Za zaštitu podvožnjaka postavljena je konstrukcija visoka devet metara i duga 60 metara, sastavljena od brodskih kontejnera i armiranobetonskih elemenata, dok su dodatni zahvati uključivali uklanjanje fasade i ojačanje najkritičnijih dijelova konstrukcije. Time je sigurnost objekta povećana za 30 posto.

- Podvožnjak bi trebao biti otvoren krajem tjedna ili prvog dana u sljedećem tjednu, ali sve ovisi o Gradu Zagrebu. Također, bit će otvoren i sjeverni dio Slavonske, dok južni dio neće do kraja rušenja - izjavio je Bačić.

Kao ključni preostali korak istaknuto je uklanjanje azbesta, koje bi trebalo biti dovršeno do 29. travnja, nakon čega slijedi nastavak rušenja objekta u više faza, uključujući uklanjanje gornjih etaža i postupno rušenje konstrukcije. Završetak radova predviđen je za 5. srpnja 2026. Ministar se za kraj osvrnuo i na kašnjenja u projektu.

- Proveden je postupak sa svim potrebnim stručnjacima i morali smo poštovati zakon o javnoj nabavi uključujući i druge zakonske odredbe. Posao se nije mogao napraviti brže u ovim okolnostima, da nije bilo žalbe i problema s azbestom sve bi bilo završeno u prvotnom roku - rekao je Bačić.