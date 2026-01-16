Broj zaposlenih u javnom sektoru porastao za oko 19 tisuća u 5 godina

U 2025. rast se nastavio, a unatoč čestim najavama racionalizacije, broj zaposlenih u javnom sektoru i dalje se povećava

Broj zaposlenih u državnim tijelima i javnoj upravi u Hrvatskoj nastavio je rasti i u 2025. godini, unatoč učestalim najavama racionalizacije i smanjenja administracije. Prema službenim podacima, na dan 30. rujna 2025. u tom je dijelu javnog sektora bilo zaposleno 254 tisuće ljudi, što je oko 1.800 više nego krajem ožujka iste godine i najviša razina u posljednjih najmanje pet godina.

Usporedi li se taj podatak s krajem lipnja 2020., kada je javni sektor zapošljavao 235.306 ljudi, vidljivo je da je u nešto više od pet godina broj zaposlenih porastao za oko 18.700, odnosno približno osam posto. Rast se odvijao postupno, bez naglih skokova, ali i bez ijedne godine u kojoj bi se trend preokrenuo.

Kad se ukupni podaci razbiju po segmentima, vidi se da je gotovo cijeli prirast ostvaren u javnim službama, koje su u pet godina povećale broj zaposlenih za gotovo 20 tisuća. Najveći rast bilježi zdravstvo, s oko 6,6 tisuća više zaposlenih, dok je školstvo u istom razdoblju povećalo broj zaposlenih za približno 5,4 tisuće. Znanost i visoko obrazovanje rasli su za oko 1,8 tisuća zaposlenih, a kategorija ostalih proračunskih korisnika i agencija za gotovo pet tisuća.

Istodobno, zaštita okoliša i prirode bilježi snažan relativni rast, s povećanjem od oko 1,7 tisuća zaposlenih, dok je kultura u pet godina zabilježila tek blagi rast, od oko 200 zaposlenih.

S druge strane, državna tijela u užem smislu – ministarstva, upravne organizacije, pravosuđe i uredi Vlade – u istom su razdoblju blago smanjila broj zaposlenih, za oko 860, dok je MUP ostao gotovo na istoj razini. Socijalna skrb jedini je veći sustav koji bilježi osjetniji pad broja zaposlenih, od oko 1,2 tisuće.

Podaci tako pokazuju da se, unatoč čestim političkim porukama o racionalizaciji i smanjenju javne administracije, ukupna zaposlenost u javnom sektoru nastavlja povećavati, pri čemu teret rasta nose prije svega javne službe, dok se klasična državna uprava u užem smislu tek blago smanjuje ili stagnira.