Valamar otkupljuje vlastite dionice i zaključuje 100 milijuna eura financiranja

Dionice su namijenjene nagrađivanju zaposlenika i uprave te mogućem povlačenju, a kredit dospijeva 2037.

Uprava Valamar Rivijere donijela je program otkupa vlastitih dionica, temeljem ovlasti Glavne skupštine iz travnja 2024. Primarna svrha otkupa je ispunjenje obveza prema zaposlenicima i članovima uprave kroz dodjelu dionica, u skladu s dugoročnim programom nagrađivanja u dionicama, a dio dionica može se steći i radi povlačenja bez smanjenja temeljnog kapitala.

Za otkup je predviđeno do 6 milijuna eura, a najveći planirani obujam je do 1,7 milijuna dionica. Valamar je postavio i okvir cijena, najniža ne smije biti više od 50 posto ispod prosječne tržišne cijene u 30 dana prije kupnje, a najviša ne smije prelaziti 20 posto iznad istog prosjeka. Program je uspostavljen na godinu dana od donošenja, a dionice će se kupovati na Zagrebačkoj burzi, uključujući i mogućnost tender ponuda. Provedba otkupa povjerit će se investicijskim društvima, koja samostalno odlučuju o trenutku kupnje, neovisno o društvu. Valamar je pritom naglasio da program nije postavljen kao program otkupa prema Uredbi o zlouporabi tržišta, nego kao dio prakse korporativne transparentnosti, uz mogućnost izmjena koje će se objavljivati pravovremeno.

Također, Valamar je objavio i sklapanje ugovora o klupskom kreditu s Privrednom bankom Zagreb i Zagrebačkom bankom, ukupno vrijednog 100 milijuna eura, pri čemu svaka banka sudjeluje s po 50 milijuna eura. Kredit je namijenjen financiranju Capex ciklusa 2025./2026., rok korištenja je do 16. srpnja 2027., a konačno dospijeće 16. srpnja 2037. U kompaniji poručuju da aranžman potvrđuje povjerenje kreditora u financijsku snagu Valamara i planirani razvoj utemeljen na strategiji održivog poslovanja.

Veliki investicijski zamah

Podsjetimo, Valamar grupa ulazi u 2026. godinu s povijesno najsnažnijim investicijskim zamahom, nakon iznimno uspješne poslovne 2025. godine u kojoj su prihodi dosegnuli procijenjenih 460 milijuna eura. Zahvaljujući rastu operativne dobiti (EBITDA) od približno 8 posto i stabilnom povećanju broja noćenja, kompanija je osigurala temelje za ambiciozan plan ulaganja od 245,5 milijuna eura u predstojećoj sezoni. Okosnicu ovog ciklusa čini dovršetak Pical Resorta u Poreču, investicije vrijedne 200 milijuna eura koja će redefinirati luksuzni turizam u Hrvatskoj, uz paralelni razvoj Arba Resorta na Rabu te modernizaciju zone Brulo. Uz naglasak na održivo poslovanje, potvrđeno zlatnim certifikatom EcoVadis, Valamar nastavlja s transformacijom portfelja prema premium segmentu, istovremeno osiguravajući visoke prinose za dioničare.