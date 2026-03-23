Šušnjar: Uvodimo mjeru protiv benzinskog turizma, opskrba neupitna

Vlada ograničava rast cijena i deregulira autoceste kako bi spriječila navalu stranih vozača i zaštitila opskrbu

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je nakon sjednice Vlade da država najnovijim mjerama nastoji suzbiti benzinski turizam, a potrošače je pozvao da ne stvaraju zalihe jer je to prema njegovim riječima iracionalno, budući da je sigurnost opskrbe neupitna.

- Danas smo donijeli paket mjera za ublažavanje cjenovnog pritiska, prvenstveno za eurodizel čija će cijena s dosadašnjih 1,55 eura ići na 1,73 eura. Bez mjera Vlade išao bi na 1,86 eura što bi bio skok od 31 eurocenta, a zbog mjera Vlade rast će 18 eurocenti - naveo je Šušnjar.

Dodao je vlada na tu cijenu utjecala smanjenjem premije energetskih subjekata za pet centi i trošarine za šest centi.

Vezano uz eurosuper čija je cijena sada 1,50 eura, bez mjera Vlade litra tog goriva stajala bi 1,71 eura, a uz mjere Vlade ići će na 1,62 eura. To, istaknuo je, znači da je Vlada intervenirala s dva centa u premiju energetskih subjekata i šest eurocenti na trošarine, koje pripadaju državi.

Deregulacijom cijena na autocestama protiv benzinskog turizma

- Danas smo donijeli i važnu mjeru deregulacije formiranja cijena na autocestama. Određeni distributeri tijekom jučerašnjeg dana zabilježili su rekordne prodaje, u milijunima litara, a određene susjedne zemlje pozivale su na točenje goriva u Hrvatskoj. Mi prije svega moramo voditi računa o sigurnosti opskrbe našeg tržišta i zbog toga smo donijeli mjeru da se deregulira cijena na autocestama - naglasio je Šušnjar.

Istaknuo je da sigurnost opskrbe nije upitna ni u jednom trenutku. Tvrdi da nema poremećaja u opskrbi i dobavi nafte za preradu i ističe da u Hrvatskoj radi modernizirana rafinerija.

Što se tiče električne energije nastavljaju se mjere koje su važile i do sada, one su produžene za šest mjeseci, isto kao i za plin, rekao je ministar.

- Cijene za građanstvo i malo poduzetništvo ostaju iste, produžene su u onim okvirima u kojima se te cijene subvencioniraju od strane države - naglasio je.

Upitan hoćemo li 1. rujna imati puno skladište plina u Okolima, odgovorio je da će plina biti sasvim dovoljno i da sigurnost opskrbe plinom također neće biti dovedena u pitanje.

Ponovio je da su danas donesene određene mjere za pomoć malim distributerima goriva, dodavši i da danas osim Ine nitko ne prodaje plavi dizel. Nema informaciju da na nekim benzinskim postajama u Hrvatskoj vlada nestašica goriva.

Dodao je, međutim, da postoji određeni pritisak tako da je jedan distributer jučer prodao preko pet milijuna litara derivata, što je rekordna prodaja.

- Odlučili smo da moramo deregulirati cijene goriva na autocestama kako bismo odvratili ljude od tzv. benzinskog turizma - istaknuo je Šušnjar. Naglasio je da su distributeri ograničili prodaju plavog dizala poljoprivrednicima i ribarima, rekavši i da nema potrebe za iracionalnim kupovanjem energenata i da se iracionalno stvaraju zalihe.

Upitan zašto Ina jedina pristaje prodavati plavi dizel i tako biti evidentno u minusu, rekao je da Ina ima svoju rafineriju, te da se može na tržištu postaviti drugačije od drugih.