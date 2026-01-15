Objavljen poziv za elektrifikaciju taksija, uvjeti vrlo strogi

Fond je objavio poziv vrijedan 45 milijuna eura, ali kriteriji znatno ograničavaju broj potencijalnih korisnika.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je otvorio javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavu električnih vozila namijenjenih autotaksi prijevozu, dostavnim djelatnostima i uslugama dijeljenja vozila. Program se financira iz Modernizacijskog fonda, a ukupna vrijednost poziva iznosi 45 milijuna eura. Od cijelog paketa od 45 milijuna eura, taksisti imaju pravo na 22 milijuna eura, naspram 20 milijuna eura za dostavna vozila, dok je za pružatelje usluga dijeljenja automobila predviđeno tri milijuna eura, navodi se u javnom pozivu.Cilj mjere je smanjenje emisija stakleničkih plinova u cestovnom prometu kroz zamjenu vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem električnim vozilima u djelatnostima s visokim godišnjim kilometražama.

Iako je maksimalna potpora po vozilu postavljena na 9.000 eura, stvarni iznos koji korisnici mogu ostvariti u praksi uvelike ovisi o metodologiji izračuna. Potpora se ne računa kao postotak ukupne cijene električnog vozila, već isključivo kao postotak razlike između cijene električnog vozila i administrativno određene cijene usporedivog vozila na fosilni pogon iste potkategorije. Upravo ta metodologija znači da će kod velikog broja modela potpore iznositi znatno ispod maksimalnog iznosa, često između četiri i šest tisuća eura.

Komplicirani uvjeti

Ključni preduvjet za sudjelovanje u pozivu jest vlasništvo nad vozilom na fosilni pogon koje se zamjenjuje električnim. Kako bi projekt bio prihvatljiv, to vozilo mora imati ostvarenu godišnju kilometražu od najmanje 30.000 kilometara u razdoblju između zadnje dvije registracije koje prethode predaji projektnog prijedloga. Gleda se isključivo to razdoblje, bez mogućnosti priznavanja višegodišnjeg prosjeka ili iznimaka zbog smanjene aktivnosti u pojedinoj godini. Ako taj uvjet nije ispunjen, prijava se automatski odbija.

Poziv je pritom striktno usmjeren na zamjenu vozila na fosilni pogon, što znači da poduzetnici koji već koriste električna vozila, čak i ako njima prelaze znatno više od 30.000 kilometara godišnje, nemaju pravo na potporu za nabavu novog električnog vozila. Električno vozilo ne može se zamijeniti drugim električnim vozilom, što u praksi isključuje dio taksi i dostavnih poduzetnika koji su ranije ulagali u elektrifikaciju voznog parka.

Pojam zamjene ne podrazumijeva obvezu prodaje ili odjave starog vozila. Vozilo na fosilni pogon može ostati u vlasništvu prijavitelja i koristiti se u druge svrhe, no novo električno vozilo mora ostati u vlasništvu ili korištenju korisnika najmanje pet godina od datuma prve registracije. Tijekom tog razdoblja vozilo se ne smije prodati niti zamijeniti, a kršenje te obveze povlači povrat dodijeljenih sredstava. Ministarstvo je najavilo mogućnost skraćenja tog roka na tri godine, ali u trenutku otvaranja poziva ta izmjena još nije formalno potvrđena.

Leasing je dopušten način financiranja, no uz jasno propisane uvjete. Korisnik mora do kraja leasinga postati vlasnik vozila, a vlastito financijsko učešće mora biti jednako ili veće od iznosa dodijeljene potpore, čime se onemogućuje korištenje bespovratnih sredstava kao zamjene za početni kapital.

Dijenjenje vozila

Za pružatelje usluga dijeljenja vozila u okviru poziva je rezervirano tri milijuna eura. Ta sredstva namijenjena su isključivo poduzetnicima koji upravljaju digitalnim car sharing sustavima s vlastitim voznim parkom, bez vozača i s kratkoročnim najmom putem aplikacija. U hrvatskim uvjetima takvih je sustava vrlo malo, a među rijetkim postojećim primjerima koji po poslovnom modelu odgovaraju toj definiciji nalaze se operateri poput Avant2Go i Spin City, pod uvjetom da ispunjavaju sve tehničke i administrativne kriterije poziva.

I u tom slučaju maksimalna potpora po vozilu može iznositi do 9.000 eura. Iznos potpore računa se kao postotak razlike između cijene električnog vozila i administrativno određene cijene usporedivog vozila na fosilni pogon, a jedan prijavitelj može prijaviti više vozila. Teoretski, tim iznosom moguće je sufinancirati oko 300 do 350 vozila, no u praksi je riječ o mjeri namijenjenoj ograničenom broju već postojećih car sharing sustava, prvenstveno za elektrifikaciju postojećih flota, a ne za ulazak novih tržišnih igrača.

Prema Liderovoj logici to znači, obzirom da se spominju vozila bez vozača, da tvrtke koje razvijaju svoje robotaksije u ovom trenutku ne bi mogle koristiti ta sredstva za autonomne taksi usluge jer je Poziv namijenjen isključivo klasičnim car sharing sustavima s vozilima bez vozača koja korisnici sami upravljaju, uz uvjet da prijavitelj već najmanje godinu dana obavlja prihvatljivu djelatnost i da zamjenjuje postojeće vozilo na fosilni pogon. Autonomni robotaksi projekti, koji ne zamjenjuju postojeća vozila u voznom parku i predstavljaju novi poslovni model, ne uklapaju se u uvjete ovog poziva.

Poziv traje do iscrpljivanja sredstava, odnosno najkasnije do 30. rujna 2026.

Sve navedeno upućuje na to da je riječ o strogo ciljanoj mjeri čiji je primarni cilj smanjenje emisija CO₂ u prometu, a ne široka potpora elektrifikaciji ili razvoju novih poslovnih modela. Iako je formalno otvoren velikom broju potencijalnih korisnika, stvarni doseg poziva ograničen je kombinacijom metodologije izračuna potpore, tehničkih uvjeta i administrativnih kriterija, što će značajno suziti krug onih koji će sredstva u konačnici i povući.