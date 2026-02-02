Biznis i politika
Thompson na dočeku rukometaša otvara pitanje proračuna i tržišta
2. veljače 2026.
Ekonomist Petar Vušković upozorava da selektivne subvencije narušavaju pravila slobodnog tržišta kulturnih usluga
Doček hrvatske rukometne reprezentacije nakon osvojenog srebra na Europskom prvenstvu izazvao je žustre političke i ideološke rasprave zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Iako je doček prvo otkazan jer gradska vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem Thompsonu nije dopustila nastup, intervencijom Vlade doček će se danas pak održati, a na njemu će, kako je najavljeno, nastupiti Thompson.
Osim ideoloških rasprava, ovaj je događaj aktivirao i novu raspravu o javnim financijama i tržišnim pravilima kulturnih usluga.
U središtu te rasprave, smatra liberalni ekonomist Petar Vušković, nije zapravo glazba, nego pitanje koje je za liberalnu ekonomiju ključno: tko i po kojim kriterijima odlučuje kako se troši javni novac.
- Podsjećam da je za nastup Dubioza kolektiv na dočeku Nove godine iz gradskog proračuna isplaćeno gotovo 120 tisuća eura našeg novca. Ako javna vlast financira jednog izvođača izdašnim proračunskim sredstvima, a drugome uskraćuje pristup javnom događaju ne zbog tržišnih, nego vrijednosnih razloga, tada to više nije slobodno tržište kulturnih usluga. To je regulatorna selekcija - kaže Vušković.
Liberalni poredak, napominje, počiva na jednakim pravilima za sve sudionike — bez obzira na to sviđaju li se njihovi stavovi političkoj većini ili ne. - Svaki put kada se kulturna ponuda subvencionira selektivno, tržište se iskrivljuje. Umjesto slobodne potražnje dobivamo monopol javnog ukusa - smatra Vušković.
Uloga grada, dodaje Vušković, nije da bira emocije niti izvođače, nego da osigura infrastrukturu — prostor, sigurnost i logistiku. - Sve ostalo pripada građanima. Publika i potrošači odlučuju tko je relevantan, a tržište potvrđuje tko opstaje - kaže on.
Vušković podsjeća i na još jedan važan aspekt: domoljublje nije proračunska stavka niti administrativna dozvola. - Ono nastaje spontano – u sportskim pobjedama, pjesmama koje ljudi sami biraju i trenucima zajedništva koje nitko ne mora propisivati. Država koja vjeruje u sebe ne boji se vlastitih simbola. A društvo sigurno u svoj identitet nema potrebu filtrirati emocije — jer zna da domovina nije ideološki projekt ni politička stranka, nego zajednički osjećaj koji nadživljava svaku vlast - zaključuje Vušković.
